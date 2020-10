Kinga Rusin w ostatnich miesiącach podejmowała kluczowe decyzje zawodowe. Dziennikarka zrezygnowała z prowadzenia "Dzień Dobry TVN", by w pełni zająć się własnym biznesem. Kosmetyczna marka gwiazdy robi furorę wśród fanów wegańskich specyfików do pielęgnacji ciała. Rusin wyznała też, że liczy na swój udział w poważniejszych medialnych projektach. Widocznie lekka i rozrywkowa forma śniadaniówki znudziła się ambitnej żurnalistce. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Kinga na chwilę porzuciła obowiązki, by odpocząć w cichym i spokojnym miejscu, a internauci dociekają, gdzie gwiazda spędza urlop.

Kinga Rusin wśród egzotycznych kaktusów

Na instagramowym profilu dziennikarki pojawiła się seria wakacyjnych zdjęć. Kinga pozuje na nich wśród egzotycznej roślinności w luźnej stylizacji - białej bluzce bez rękawów, beżowych dresach i jasnym obuwiu sportowym. Z uśmiechem zwraca twarz ku słońcu i przy okazji zdradza, że w tam, gdzie jest, odnalazła spokój i ciszę.

Udało się na chwilę wyrwać! Powodów jest kilka... Tak czy inaczej, tu, gdzie jestem cisza, spokój i słońce.

Fani gwiazdy zabawili się w detektywów, próbując odgadnąć, gdzie wypoczywa ich idolka. Padło na Cypr, Sardynię, Maltę, a nawet... Mazury i małopolską Skawinę.

Kaktusy na Mazurach. Pięknie!

To wygląda na Maltę!

A może Grecja? Bo w Grecji bardzo ciepło jeszcze. Gdzie by nie było, jest pięknie - snują domysły internauci.

Do zgadywanki dołączył były taneczny partner Kingi, Stefano Terrazzino:

Wygląda jak na Sycylii.

Gdzie wypoczywa Kinga Rusin? Destynacja nadal jest owiana tajemnicą. Wiadomo jednak, że nie jest sama. Dziennikarka świętuję za granicą 10. rocznicę związku z Markiem Kujawą. Z tej też okazji pochwaliła się ich wspólnymi zdjęciami z wycieczki.

Oczywiście nie zapomniała o romantycznym podpisie.

Od 10 lat zasypiam i budzę się uśmiechnięta. Jestem szczęśliwa i jestem szczęściarą. Niech już nic się nie zmienia! - czytamy.

A Wy rozpoznajecie tę tajemniczą oazę spokoju, w której Kinga Rusin spędza wolne chwile?