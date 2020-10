Piosenka zespołu "Perły i Łotry" znalazła się na jednej z najważniejszych list muzycznych Billboard w kategorii najlepiej sprzedających się utworów tanecznych w Stanach. Do posła Michała Gramatyki, który jest członkiem grupy, napisał francuski DJ, który zechciał nawiązać współpracę. Okazało się, że wyniki okazały się wyjątkowo owocne, bowiem piosenka śląskiego zespołu przoduje teraz na liście przebojów.

Piosenka posła PO zainteresowała DJ'a L.B. One

Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Gramatyka od ponad 20 lat gra i śpiewa w zespole "Perły i Łotry". Grupa należy do czołówki zespołów wykonujących utwory szantowe. W 2019 roku Gramatyka z zespołem nagrali utwór "My Mother Told Me", który powstał na podstawie ludowej, skandynawskiej pieśni.

W ciągu kilku tygodni wideo na YouTube obejrzało prawie 600 tysięcy widzów. Jednym z nich był L.B. One, znany francuski DJ, autor przeboju „Tired Bones”. Michał Gramatyka opowiedział o kulisach współpracy w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Pewnego dnia po prostu napisał do mnie na Whatsappie. Do mnie, bo mój numer podany jest jako kontaktowy na stronie "Pereł i Łotrów". L.B. One zachwycił się naszym wykonaniem „My Mother Told Me”. Lubimy eksperymenty w muzyce, więc zgodziliśmy się na współpracę. Potem odezwała się jego wytwórnia, przysłali kontrakt, ustaliliśmy zasady korzystania z remiksu, który stworzył L.B. One - powiedział Gramatyka w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Utwór Pereł i Łotrów przerobiony na techno przez L.B. One'a trafił do wszystkich popularnych serwisów streamingowych. Po kilku miesiącach okazało się, że „My Mother Told Me” znalazła się 43. miejscu w kategorii „Hot Dance/Electronic Songs” magazynu Billboard. W innym notowaniu piosenka wylądowała na liście najlepiej sprzedających się w internecie przebojów tanecznych i elektronicznych na 8. pozycji.

Sami nie wierzyliśmy, dopóki nie ujrzeliśmy list przebojów. W internecie ludzie zaczęli też zadawać pytania o oryginalną wersję utworu. W Spotify błyskawicznie doszliśmy do 100 tysięcy odtworzeń - mówi dumny Gramatyka.

Michał Gramatyka - kim jest członek zespołu "Perły i Łotry"?

Michał Gramatyka jest posłem Platformy Obywatelskiej. W 2014 z listy Platformy Obywatelskiej uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego. Był kandydatem PO w wyborach uzupełniających do Senatu w 2015, zajmując w okręgu jednomandatowym drugie miejsce. W 2017 został wicemarszałkiem województwa śląskiego, a rok później wybrano go na kolejną kadencję do sejmiku województwa i w listopadzie musiał zakończyć pełnienie funkcji w zarządzie województwa. W wyborach w 2019 uzyskał mandat posła na Sejm, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Zespół, w którym tworzy Gramatyka, powstał w 1992 roku, jednak Michał dołączył do niego dopiero 6 lat później. Członkowie zespołu od wielu lat angażują się w działalność charytatywną i są gospodarzami serii festiwalu "Port Pieśni Pracy" odbywających się dwa razy w roku w Tychach oraz raz w roku w Charzykowach.