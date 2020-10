Rafał Collins opowiada o relacji z Tomaszem Komendą i apeluje o medialny spokój. Ich współpraca wymaga dużego skupienia

Minęły dwa lata, odkąd Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Niesłusznie oskarżony za brutalny gwałt i zabójstwo 15-letniej Magdaleny odsiedział w więzieniu prawie dwie dekady. Choć niesprawiedliwością, która spotkała Tomka, żyje cała Polska, mężczyzna do tej pory nie uzyskał odszkodowania za spędzenie lat młodości za kratkami. Nie może również liczyć na znaczne wsparcie finansowe państwa. Na co dzień utrzymuje się z renty specjalnej w wysokości 3900 złotych i podejmowanych prac, w których dotychczas spotykał się z dość nieprzyjemnym i mało profesjonalnym traktowaniem. Czyżby los wreszcie uśmiechnął się do Tomka? Komenda otrzymał propozycję współpracy z braćmi Collins.

Rafał Collins o współpracy z Tomaszem Komendą

Rafał Collins nie mógł przejść obojętnie obok dramatu Tomka Komendy. Popularny fan motoryzacji sam pamięta, jak przed osiągnięciem medialnego sukcesu musiał zmagać się z finansowymi problemami. Razem z bratem założył więc fundację, do kadry której niedawno dołączył niewinny w sprawie miłoszyckiej mężczyzna. Komenda został obsadzony na poważnym stanowisku - specjalisty do spraw adaptacji społecznej osób niesłusznie skazanych. Jak przebiega współpraca Tomasza i braci Collins? Rafał w rozmowie z Plotkiem opowiedział o ich relacji.

Collins w wywiadach podkreśla, że zarówno on, jak i Komenda, potrzebują teraz ogromnego spokoju.

Współpraca układa się bardzo fajnie. Jesteśmy w stałym kontakcie, codziennym. I tak naprawdę potrzebujemy trochę spokoju, również medialnego. My mamy dużo roboty do zrobienia i na tym chcemy się skupić. Potrzebujemy ciszy, bo to jest bardzo delikatna sprawa - wyznał Pudelkowi Rafał.

Mamy nadzieję, że owocna współpraca poprawi sytuację materialną Tomasza Komendy.