Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak to jedno z najbardziej chroniących prywatność małżeństw w polskim show-biznesie. Pierwsze wzmianki o tym, że są parą, pojawiły się pod koniec 2018 roku. Oboje milczeli na temat swojego związku, ale już kilka miesięcy później spekulowano, że wzięli ślub. Plotki potwierdziły się, gdy w październiku 2019 roku zjawili się razem na premierze filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Na zdjęciach, jakie im zrobiono, mogliśmy dostrzec obrączki na ich palcach.

REKLAMA

Karolina Szymczak dodała zdjęcie z Piotrem Adamczykiem

Oboje rzadko publikują wspólne zdjęcia na Instagramie. Modelka zrobiła to dosłownie kilka razy. Teraz jednak z okazji Dnia Chłopaka dodała fotkę, na której całuje męża w policzek. Napisała też kilka osobistych słów, co jest prawdziwą rzadkością.

Dzień Chłopaka. Każda z nas ma jakiegoś chłopaka, któremu chciałaby życzyć wszystkiego, co najlepsze. Ja mam takiego. Najlepszego #dzienchlopaka #fajnychlopak #najlepszy - brzmi wpis.

Widać, że są ze sobą bardzo szczęśliwi, a aktor prawdopodobnie nauczył się na błędach z przeszłości, by nie przenosić życia osobistego do mediów. Wcześniej związany był m.in. z Kate Rozz, z którą stanowił jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Między nimi było bardzo burzliwie - szybko się w sobie zakochali, wzięli ślub, a zaledwie po roku był głośny rozwód. Podobnie było z Weroniką Rosati. Do tej pory nie wiadomo, co tak naprawdę było przyczyną ich zerwania, jednak aktorka dała raz do zrozumienia, że aktor nie chciał założyć z nią rodziny, co było jej marzeniem.