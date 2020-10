Jarosław Bieniuk ma za sobą sporo trudnych sytuacji życiowych. Kilka lat temu mężczyzna był związany z Anną Przybylską, która zmarła w 2014 roku. Mężczyzna po dwóch latach przerwy związał się z Martyną Gliwińską. Gdy para się rozstała, okazało się, że Gliwińska spodziewa się ich wspólnego dziecka. Teraz piłkarz ma szansę na szczęście u boku nowej partnerki - Zuzanny Pactwy. Kim jest jego nowa wybranka?

Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę - kim jest Zuzanna Pactwa?

Jarosław Bieniuk związał się ostatnio z nową dziewczyną. Zuzanna Pactwa jest modelką i mierzy 180 centymetrów wzrostu. Na jej profilu na Instagramie pojawia się mnóstwo zdjęć z podróży i modowych sesji z całego świata, jednak trudno stwierdzić, gdzie obecnie mieszka. W 2014 roku na swoim profilu na Facebooku zaznaczyła, że jej miejscem zamieszkania jest Los Angeles.

Zuzanna ma również własną markę odzieżową "Rise", którą intensywnie promuje w sieci. Z informacji zamieszczonych na profilu firmy można wnioskować, że odzież jest inspirowana naturą i powstaje w duchu slow fashion.

Na koncie marki można zauważyć, że profil śledzi już córka Jarosława Bieniaka, Oliwia, co mogłoby wskazywać na to, że nastolatka poznała już nową partnerkę taty. To zdawałoby się potwierdzać informacje, które pojawiły się w tygodniku "Na Żywo" i dotyczyły bliskich relacji Zuzanny i Oliwii.

Jarosław Bieniuk - poprzednie związki

Jarosław Bieniuk był przez lata związany z Anną Przybylską. Ich córka Oliwia Bieniuk przyszła na świat 18 października 2002 roku. Para doczekała się jeszcze dwóch synów: Szymona i Jana. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku w wieku 36 lat na raka trzustki. Od tego czasu życie Jarka nie układało się najlepiej. W 2016 roku Bieniuk związał się z Martyną Gliwińską, jednak w ich życiu szybko pojawiły się problemy. Gdy para się rozstała w 2019 roku, okazało się, że kobieta spodziewa się dziecka. W międzyczasie Jarek został oskarżony o gwałt, jednak ostatecznie sąd umorzył postępowanie i uznał piłkarza za niewinnego. Być może pojawienie się Zuzanny Pactwy w życiu Jarosława Bieniuka sprawi, że wszystko mu się ułoży na nowo.

