Brooklyn Beckham i Nicola Peltz niedawno się zaręczyli. Zakochani, mimo krótkiego stażu związku, mieli już nawet w tajemnicy przed mediami stanąć na ślubnym kobiercu. Plotki na ten temat podsycała młodziutka modelka, która wejdzie (a może już weszła?) do rodziny Beckhamów. Na tym jednak nie koniec, tabloidy donosiły, że 25-latka jest już w ciąży, a przyszli rodzice mają cieszyć się z powiększenia się rodziny. Wszystko wskazuje na to, że sielanka trwa. Dlaczego więc przedstawiciele jednej z organizacji charytatywnych zarzucają Brooklynowi Beckhamowi promowanie przemocy domowej? Poszło o zdjęcie, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Brooklyn Beckham ma przeprosić za swoje zachowanie?

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz chętnie publikują na Instagramie swoje prywatne zdjęcia. W mediach społecznościowych zamieścili fotografie, które zrobiono im w dniu zaręczyn, nie brak też kadrów z randek, a nawet sypialni pary. Jedno z takich zdjęć wywołało, delikatnie mówiąc, spore zamieszanie. Chodzi o kadr, który pojawił się na Instagramie Peltz. Widać na nim, jak młody Beckahm trzyma dłonie na szyi swojej ukochanej. Wygląda to tak, jakby przyduszał modelkę.

Fotografią zainteresowali się przedstawiciele organizacji charytatywnej, która walczy o prawa kobiet i wspiera ofiary przemocy domowej - IKWRO – Women's Rights Organization. Według aktywistów Brooklyn Beckham i Nicola Peltz powinni usunąć zdjęcie i przeprosić za jego publikację. Fotografia propaguje ich zdaniem przemoc domową.

To obrzydliwe i myślę, że w tak poważnych sprawach nikt nie powinien pozwalać sobie na żarty - powiedziała brytyjska działaczka Dianna Nammi w rozmowie z "Daily Mail".

Dodała też:

Mówimy o prawdziwym życiu, nawet jeśli to żart, to moim zdaniem jest obrzydliwy. Myślę, że tego rodzaju zdjęcia powinny zostać zakazane na Instagramie. Brooklyn Beckham ma 21 lat, powinien być na tyle dojrzały, by wiedzieć, że przemoc domowa to bardzo poważna sprawa. Myślę, że powinien oficjalnie przeprosić za swoje zachowanie i przyznać, że popełnił ogromny błąd - podkreśliła Namii.

Aktywistka apelowała też, by Nicola Peltz usunęła zdjęcie ze swojego instagramowego konta. Modelka póki co nie odniosła się do sprawy, nie usunęła też zdjęcia. Myślicie, że zakochani podejdą do sprawy poważnie?