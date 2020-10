Sara Boruc przypadkowo zdradziła imię dziecka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Chwilę później usunęła wpis

Maffashion jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje posty na swoim instagramowym profilu, a także relacjonuje ważne wydarzenia i dzieli się swoimi przemyśleniami. Mimo to gwiazda stara się chronić prywatność swoich bliskich i zdecydowanie oddziela życie rodzinne od zawodowego.

Po rozstaniu z Czarkiem Jóźwikiem długo nie potwierdzała związku z aktorem, Sebastianem Fabijańskim. Podobnie było w przypadku ciąży, którą trzymała w tajemnicy niemal do rozwiązania.

Sara Boruc zdradziła, jak ma na imię syn Maffashion i Fabijańskiego

O ciąży Maffashion mówiło się w mediach od dłuższego czasu, jednak na oficjalne potwierdzenie informacji trzeba było długo czekać. Po narodzinach dziecka wydawało się, że będzie go w mediach coraz więcej, ponieważ zarówno Julka, jak i Sebastian chętnie publikowali zdjęcia pociechy w mediach społecznościowych. Mimo to rodzice nadal nie zdradzili imienia syna. Okazuje się, że nie musieli. Zrobiła to za nich polska WAG.

Ostatnio Sara Boruc zamieściła na Instagramie życzenia dla Sebastiana i jego synka z okazji Dnia Chłopaka, odbierając tym samym Maffashion możliwość zdradzenia imienia dziecka. Post w mgnieniu oka zniknął z mediów społecznościowych, jednak zrzuty ekranu pozostały.

Naj dla Seby i Bastka - życzyła WAG.

Nie wiadomo, dlaczego Rodzice Bastka nie zdecydowali się na ujawnienie imienia chłopca. Być może chcieli zachować tę informację dla siebie albo zwyczajnie czekali na odpowiedni moment, ale jedno jest pewne - miły gest Sary Boruc nieodwracalnie pokrzyżował im plany.