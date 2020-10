Ronnie Ferrari się oświadczył. Autor hitu "Ona by tak chciała" wkrótce stanie na ślubnym kobiercu

Ronnie Ferrari to pseudonim artystyczny Huberta Kacperskiego, który zdobył sławę za sprawą hitu "Ona by tak chciała". Chłopak co dzień prowadzi spokojne życie, a niedawno oświadczył się swojej partnerce Zuzannie. O swoim związku para opowiedziała w śniadaniówce. Okazuje się, że ważna decyzja została podjęta dosyć spontanicznie.

Ronnie Ferrari oświadczył się dziewczynie

Ronnie Ferrari, czyli Hubert Kacperski, niedawno oświadczył się partnerce. Para w lutym świętowała trzecią rocznicę związku. Warto wspomnieć, że zarówno piosenkarz, jak i Zuzanna mają dopiero 21 lat, jednak autor hitu "Ona by tak chciała" stwierdził, że jest gotowy na wspólne życie i zdecydował się na poważny krok. O swoich przemyśleniach opowiedział w środowym "Dzień dobry TVN".

Decyzje została podjęta na spotkaniu służbowym w galerii handlowej i była dosyć spontaniczna. Uznałem, że muszę to zrobić, ruszyć to, powiedzieć sobie, że jestem gotowy.

Partnerka Huberta zupełnie się tego nie spodziewała - dziewczyna czekała na niego w domu i nie była gotowa na zaręczyny.

Wiedziałam, że jest na spotkaniu, że zaraz ma wrócić do domu. Robię kolację, w dresach, włosy w kok, totalnie nieprzygotowana. Wziął mnie z tej kuchni i powiedział mi, że jestem wspaniała, ochy i achy. Powiedział, że może na mnie polegać. Byłam w szoku, powiedziałam oczywiście tak, jeszcze jak zobaczyłam pierścionek, no wow - powiedziała dziewczyna

Hubert stwierdził, że dziewczyna jest dla niego idealna. Szczególnie docenia fakt, że Zuza znała go jeszcze przed tym, zanim stał się sławny i zawsze wiedział, że może z nią porozmawiać na każdy temat.

Czy uważam, że każdy powinien się oświadczyć w wieku 21 lat? Nie, ale uważam, że to jest dla mnie. Uznałem, że powinienem zaklepać sobie tą panią - zdradził swoje motywacje Hubert

Na koniec prowadzący, Małgorzata Ohme i Filip Chajzer wyrazili zachwyt nad młodą parą, która stara się oddzielać życie prywatne od kariery chłopaka i ma tak poważne plany na swoje życie w młodym wieku.

Podzielacie ich zachwyt?

