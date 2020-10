"Pytanie na śniadanie" - kim jest Małgorzata Opczowska? Ma zastąpić Marcelinę Zawadzką

Portal Wirtualnemedia.pl podał informację, że Marcelina Zawadzka pożegnała się z programem "Pytanie na śniadanie". Choć spekulacji o jej odejściu było wiele, sama prezenterka do końca utrzymywała, że nie zamierza odchodzić z programu. Rzeczywistość jednak okazała się inna, a już niedługo jej miejsce zajmie nowa prowadząca. To Małgorzata Opczowska, która pracuje w TVP Info. Co jeszcze o niej wiemy?

Kim jest Małgorzata Opczowska?

Małgorzata Opczowska ze stacją TVP Info związana jest od lutego 2019 roku. Prowadziła tam program "Info Dzień" i "O tym się mówi". W lipcu zastąpiła Magdalenę Ogórek w formacie "Studio Polska". Wcześniej przez 12 lat była związana z TVP Kraków. Małgorzata z wykształcenia jest prawnikiem, a dziennikarstwo od zawsze było jej pasją.

Zanim trafiła do TVP, stawiała pierwsze kroki w TVN Gra, gdzie jak wyliczył "Super Express" prowadziła takie programy, jak między innymi: "Granie na śniadanie", "Granie na ekranie" i "Apetyt na kasę" czy "Trele morele".

Opczowska zdobywała również doświadczenie, pracując w redakcji programu "Rozmowy w Toku" oraz "Dzień dobry TVN" i Onet.tv. Z kolei na antenie Radia Alfa prowadziła takie programy jak "Loża kulturalna", "Loża Szyderców" czy audycję "Z prawem za pan brat".

Prywatnie spełnia się również w roli mamy i wychowuje synka, którego zdjęcia często pojawiają się na jej instagramowym profilu.

Marcelina Zawadzka nie wróci do "Pytania na śniadanie"

Warto dodać, że Plotek jako pierwszy informował o tym, że Marcelina Zawadzka tak szybko nie wróci do "PnŚ". Dowiedzieliśmy się wtedy, że "władze nie chciały w jej sprawie podjąć żadnych konkretnych decyzji i kierownictwo czekało na rozwój wydarzeń, a ona sama przekonywała ich raz po raz, że jest niewinna i że zostanie oczyszczona z zarzutów". Nasz informator dodał wtedy też, że włodarze stacji chcieli jej wierzyć, jednak obawiali się sytuacji, gdyby jednak okazało się, że jest winna. Portal Wirtualnemedia.pl donosi teraz, że produkcja "Pytania na śniadanie" zdecydowała się zakończyć z nią współpracę. Powołuje się on na informacje udostępnione przez Centrum Informacji TVP, z którym wynika, że dopóki nie wyjaśni się sytuacja prawna Marceliny, ta nie wróci do pracy w Telewizji Polskiej.