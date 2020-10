Marcin Meller nowym redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski. Czym się wcześniej zajmował?

Marcin Meller od lat wiązał pracę w telewizji rozrywkowej z pisaniem angażujących tekstów. Jego początkowa ścieżka zawodowa wskazywała na to, że zajmie się dziennikarstwem politycznym, jednak później wyraźnie się to zmieniało. W czwartek zarząd Wirtualnej Polski ogłosił, że to on zostanie nowym redaktorem naczelnym. Poszukiwania odpowiedniej osoby na jego miejsce rozpoczęły się w lutym tego roku, gdy ze stanowiskiem pożegnał się Tomasz Machała.

Marcin Meller został nowym redaktorem naczelnym Wirtualnej Polski

Marcin Meller został powołany na stanowisko redaktora naczelnego Wirtualnej Polski. To zajęcie nie jest mu jednak obce. Swoją karierę zaczynał w latach 90. w tygodniku „Polityka”, gdzie pełnił funkcję reportera i zajmował się tematyką międzynarodową, polityczną i obyczajową. Następnie przeszedł do polskiej edycji "Playboya" i tam przez 9 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego. W międzyczasie pisał felietony dla „Wprost”, a od marca 2012 roku po dziś dzień do „Newsweeka”.

Meller prowadził także liczne programy telewizyjne - na początku był gospodarzem TVN-owskiego reality show „Agent”, emitowanego w latach 2000-2002. Następnie rozpoczął karierę w śniadaniówce za sprawą „Dzień Dobry TVN”, którą prowadził od września 2005 do czerwca 2008 razem z Kingą Rusin, a od lutego 2013 do lipca 2019 z Magdą Mołek. W ubiegłym roku Marcin Meller pożegnał się z programem. Od 24 stycznia 2009 na antenie TVN24 prowadzi sobotni magazyn kulturalny „Drugie śniadanie mistrzów”.

W listopadzie 2016 objął funkcję dyrektora wydawniczego w Grupie Wydawniczej Foksal, jednak na rzecz nowej pracy w Wirtualnej Polsce przestał pełnić funkcję dyrektorską.

Marcin Meller komentuje zmiany

O tym, że Marcin Meller będzie pełnił nową funkcję zarząd Wirtualnej Polski poinformował podczas czwartkowego spotkania. O komentarz pokusił się także sam zainteresowany, który przekazał informację za pośrednictwem Instagrama.

To jeszcze raz wywrócę swoje życie do góry nogami. 15 listopada przechodzę z Grupy Wydawniczej Foksal do Wirtualnej Polski, gdzie obejmę funkcję redaktora naczelnego. Przez 4 lata zrobiliśmy z ekipą świetnych ludzi dużo dobrego w GWF, więc nostalgia miesza się z ekscytacją i możliwościami WP - napisał Meller.

Pracę na nowym stanowisku rozpocznie 16 listopada.

Marcin Meller zajął miejsce Tomasza Machały

6 lutego Tomasz Machała został odwołany z funkcji redaktora naczelnego i wiceprezesa Wirtualnej Polski. Pozostał jednak w firmie na innym stanowisku - jako prezes spółki zarządzającej WP Pilot. W styczniu 2020 portal internetowy OKO.press opublikował głośny tekst, w którym opisywał "wspólne interesy" łączące Wirtualną Polskę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Według portalu taka "współpraca" miała polegać m.in. na cenzurze czy konsultowaniu artykułów z żoną Ziobry - Patrycją Kotecką.

Michał Siegieda, rzecznik Wirtualnej Polski, zaprzeczył wtedy doniesieniom portalu, twierdząc m.in, że: redakcja Wirtualnej Polski nie współpracuje z ministerstwami ani ze spółkami oraz, że Wirtualnej Polski nie łączą żadne "relacje z ośrodkami politycznymi", poza wynikającymi z wykonywanych sumiennie dziennikarskich obowiązków.

