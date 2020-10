Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Bieniuk układa sobie życie prywatne. I nie chodzi tu o matkę jego najmłodszego dziecka Kazika, Martynę Gliwińską. Jak podaje tygodnik "Na Żywo", były piłkarz spotyka się z modelką. Tym samym definitywnie dał do zrozumienia, że związek z architektką należy całkowicie do przeszłości.

Jarosław Bieniuk ma nową partnerkę

Modelka, z którą spotyka się Bieniuk, nazywa się Zuzanna Pactwa. Wiemy o niej tyle, że ma kaukaskie pochodzenie i mierzy 180 cm wzrostu. Odnosi sukcesy za granicą, a na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć wiele zdjęć z różnych sesji zdjęciowych. Jak podaje tygodnik, dzieci Jarosława poznały już nową wybrankę ojca. Według źródła "Na Żywo", najbardziej z jego wyboru ma być zadowolona Oliwia, która stawia pierwsze kroki w modelingu i być może zwiąże z tą branżą przyszłość (choć na pierwszym miejscu stawia aktorstwo). Podobno cieszy się z tego, że będzie mogła czerpać z doświadczenia Pactwy i będzie mogła liczyć na jej wsparcie.

Jak na razie zakochani nie afiszują się publicznie ze swoim uczuciem. Być może Jarosław Bieniuk woli zachować swój nowy związek w tajemnicy przed mediami. Już wie, co to znaczy być jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Razem z Anną Przybylską ciągle byli na świeczniku, a paparazzi śledzili każdy ich krok. Później z Martyną Gliwińską również budzili zainteresowanie mediów, a ich rozstanie było szeroko komentowane.

Myślicie, że Jarosław Bieniuk wreszcie znalazł odpowiednią kobietę i ułoży sobie z nią życie?