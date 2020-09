Dumny Łukasz Nowicki w czułościach z żoną na ściance. Zagrali razem w najnowszym spektaklu

Łukasz Nowicki i Olga Paszkowska wzięli ślub podczas podróży na Bali w listopadzie 2016 roku. Początkowo aktor nie chciał medialnego rozgłosu i wolał nie chwalić się nowym związkiem. Minęło trochę czasu, zanim para zadebiutowała na salonach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Po raz pierwszy Łukasz i Ola pojawili się razem na premierze spektaklu "Klatka dla ptaków" w Teatrze Capitol. Również tym razem nie zabrakło ich obecności.

Łukasz Nowicki z żoną na premierze

We wtorek w Capitolu miała miejsce premiera spektaklu "A mi to rybka!", w którym zagrał zarówno Łukasz Nowicki, jak i Olga Paszkowska. Jak przyznała aktorka, to jej pierwsza premiera od dziewięciu lat. Na deskach teatru mogliśmy oglądać też m. in. Joannę Koroniewską.

"A mi to rybka" to najnowsza komedia autorstwa Francisa Vebera, w reżyserii Marcina Sławińskiego, która postawiła kilka pytań przewodnich.

Co mąż będzie chciał ukryć przed żoną? I co ona sama zrobiła nieprzyzwoitego? Czy wszystkie skrywane sekrety w końcu wyjdą na jaw czy rybka zachowa je dla siebie…? - czytamy na stronie teatru.

Podczas premiery Olga zaprezentowała się w długiej wieczorowej sukni na ramiączkach z mocno wyciętym dekoltem. Prostą sukienkę przełamał brązowy pas w talii. Gwiazda spektaklu postawiła na delikatną biżuterię.

Przypomnijmy, że Łukasz Nowicki spełnia się nie tylko jako aktor teatralny, ale też prezenter w telewizji śniadaniowej stacji TVP. Ponadto wraz z żoną wychowuje dwójkę dzieci. Dodajmy, że Łukasz ma jeszcze jednego syna z poprzedniego związku z Haliną Młynkovą. Olga Paszkowska pracuje jako psychoterapeutka, ale występy na deskach teatru dopełniają jej szczęście.