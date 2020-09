W poniedziałek media obiegła informacja o stanie zdrowia Łukasza Szumowskiego. Były minister zaraził się koronawirusem, co potwierdził w rozmowie z dziennikarzem radia RMF FM. Polityk dodał także, że patogen wykryto również u kilku osób z jego rodziny. Szumowski nie wie, gdzie dokładnie mogło dojść do zakażenia, jednak jest pewien, że stało się to w Polsce. Mężczyzna po powrocie z wakacji w Hiszpanii poddał się testowi na koronawirusa i wynik był negatywny.

Okazuje się jednak, że Szumowski już zakończył obowiązkową kwarantannę i czuje się świetnie. Zaledwie dzień po ogłoszeniu informacji o jego zarażeniu paparazzi uchwycili polityka podczas prowadzenia samochodu. 48-latek wracał z zakupów z workami karmy dla psów i dał się złapać fotografowi tuż przed bramą domu.

Wygląda na to, że ozdrowienie przyszło nagle i niespodziewanie. W rozmowie z "Super Expressem" polityk przyznał, że pojechał po sprawunki swoim mercedesem ponieważ... jest już zdrowy:

Miałem COVID, ale jestem już zdrowy - powiedział tabloidowi.

Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiały się informacje, że były minister zdrowia jest na kwarantannie jedynie do 29 września. Fotografie jedynie potwierdzają, że polityk dołączył do grona ozdrowieńców, do którego należy już 69 tysięcy osób.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Szumowskiego z wyprawy po zakupy.