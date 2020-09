Spekulacje na temat orientacji seksualnej Hugh Jackmana krążą w mediach już od dawna. Według samego aktora źródło tych plotek sięga aż 2003 roku, kiedy to wcielił się w homoseksualnego piosenkarza Petera Allena. W ramach tej roli Hugh musiał pocałować na scenie swojego kolegę Jarroda Emicka i zrobił to niezwykle wiarygodnie. Od tego czasu w mediach co rusz powstają nowe plotki na temat jego orientacji. Teraz do spekulacji odniosła się sama żona aktora, z którą związany jest od 24 lat.

Żona Hugh Jackamana dementuje plotki o jego orientacji seksualnej

Deborra-Lee Furness w programie "Anh's Brush with Fame" nadawanym na antenie ABC, musiała odpowiedzieć na wiele prywatnych pytań. Jednym z nich była orientacja seksualna jej męża. Gdy Deborra usłyszała to pytanie w znaczący sposób przewróciła oczami.

Widzę te czasopisma i tytuły. Są tak podłe… Mam nadzieję, że ludzie zdają sobie sprawę, że to wszystko jest zmyślone - powiedziała.

To po prostu jest złe. To tak, jakby ktoś powiedział do Eltona Johna, że jest hetero. Jestem pewna, że byłby wkurzony - dodała ze złością.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness poznali się w 1995 roku. Zaledwie po roku znajomości zdecydowali się na ślub i wspólne życie. Mimo dzielącej ich różnicy wieku (Hugh ma 51 lat, a Deborra 64) do dziś są nierozłączni i wspólnie wychowują dwójkę dzieci.

Aktor, mówiąc o ich pierwszym spotkaniu, powiedział:

Mieliśmy to niesamowite połączenie. To błogosławieństwo, że tego doświadczyłem… Czuję się, jakbym spotkał swoją bratnią duszę, czymkolwiek ona jest.

Już w przyszłym roku zakochani będą świętować ćwierćwiecze wspólnego pożycia małżeńskiego. Gratulacje!