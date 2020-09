Julia Kamińska pozuje bez makijażu w windzie. Żadnych filtrów i przeróbek. Tak wystylizowała się do pracy

Julia Kamińska zapadła widzom w pamięć dzięki roli Uli Cieplak w serialu "Brzydula". Choć produkcja przyniosła jej ogromną popularność, aktorka na jakiś czas zniknęła ze ścianek i skupiła się na rozwoju kariery w dubbingu. Szansą na powrót na salony okazała się dla niej kontynuacja przygód skromnej dziewczyny z Rysiowa pod Warszawą, które będziemy mieli okazję zobaczyć początku października w stacji TVN. Kamińska postanowiła też wrócić na duży ekran i niedawno błyszczała na konferencji promującej nowy film z jej udziałem, pod znamiennym tytułem "Jak zostać gwiazdą".

Julia Kamińska pozuje bez makijażu w windzie

Aktorka na co dzień preferuje nieco bardziej naturalny look niż ten, który możemy podziwiać, gdy pojawi się na brażnowych imprezach. Na swoim profilu na Instagramie regularnie relacjonuje kulisy pracy na planie, a ostatnio pochwaliła się zdjęciem bez makijażu. Aktorka pozuje w windzie i ma na sobie bogato zdobiony kardigan i białą koszulę, do których dobrała jasną czapkę. Fotografię udostępnioną na Instastories okrasiła angielskim hasztagiem "idę do pracy".

Kamińska na zdjęciu inspirowanym stylem Dawida Wolińskiego rzeczywiście wygląda nieco inaczej niż na fotkach w makijażu. Widać, że światło zrobiło swoje.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia aktorki. Trzeba przyznać, że naturalność zdecydowanie jej służy.