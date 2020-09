Piątą edycję programu "Rolnik szuka żony" zdecydowanie możemy zaliczyć do najbardziej kontrowersyjnych. Duże emocje budziła para, która od początku pałała do siebie ciepłym uczuciem. Mowa oczywiście o Agacie i Łukaszu, którzy zaręczyli się w finałowym odcinku telewizyjnego show. Miesiące mijały, a wraz z nimi miłość tych dwojga. Narzeczeni się rozstali i każde z nich poszło w swoją stronę. Dopiero niedawno Łukasz przerwał milczenie i w rozmowie z Plotkiem wbił szpilę byłej ukochanej. Wszystko jednak wskazuje na to, że Agata ma się całkiem dobrze!

"Rolnik szuka żony". Agata w drapieżnym wydaniu

Kobieta opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje się w zupełnie nowym dla siebie wydaniu. Agata na co dzień stawia na naturalność, jednak tym razem postanowiła zaszaleć z makijażem. Ciemnym cieniem podkreśliła oczy, a na ustach pojawiła się czerwona szminka. Opis sugerował, że była narzeczona rolnika tego wieczora bawiła się wyśmienicie.

Potwierdził to jeden z komentarzy pozostawionych pod zdjęciem. Zauroczony mężczyzna napisał, że spotkał Agatę na weselu. Podziękował za autograf i możliwość zrobienia wspólnej fotki.

Pani Agato, widzieliśmy się na weselu w sobotę i muszę pani powiedzieć, że jest pani mega atrakcyjną kobietą i dziękuję za autograf i zdjęcie - czytamy.

Kobieta polubiła pozostawiony komentarz, ale nic nie odpisała. Jak widać, Agata przyćmiła nawet pannę młodą. Patrząc na opublikowane przez nią selfie, wcale się nie widzimy!