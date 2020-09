Amanda Holden jest jurorką programu "Britain's Got Talent" od początku jego trwania. Przez trzynaście lat oceniała uczestników talent show, jednak sama również niejednokrotnie wystawiała się na krytykę, pokazując coraz to odważniejsze kreacje. Ostatnio jednak nieco przesadziła, a przynajmniej tak twierdzą niektórzy telewidzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Podczas półfinału brytyjskiego "Mam Talent" Amanda zaprezentowała się w odważnej, granatowej sukni z głębokim dekoltem i mocnym wycięciem na nogę.

Amanda Holsen w pokazała się w zbyt odważnym stroju?

Ta wieczorowa kreacja nie przypadła jednak do gustu wszystkim widzom. Byli przeciwni do tego stopnia, że wystosowali oficjalne skargi do Ofcomu, czyli brytyjskiego organu państwowego kontrolującego i nadzorującego rynek mediów i telekomunikacji. Jak podaje "The Mirror" z 277 skarg, które pojawiły się po wyemitowaniu najnowszego odcinka, aż 235 dotyczyło stroju Amandy.

Na reakcję zarówno stacji ITV, jak i Amandy Holden trzeba jeszcze zaczekać. Nie pojawiło się jeszcze żadne oświadczenie w tej sprawie, jednak zdaje się, że jurorka nie przejmuję się zarzutami, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy wzbudziła kontrowersje odważnym strojem. Oburzenie wywołane inną kreacją w zeszłym roku jurorka skomentowała następująco:

Uwielbiam to, że ludzie rozmawiają o moim starym, zmęczonym biuście, a mam prawie 50 lat! Jednocześnie nikt nic nie mówi o Aleshy Dixon (inna jurorka "Britain's Got Talent" – dop. red.), która ma świetne piersi, a jest 8 lat młodsza ode mnie – wyznała w magazynie "You".

Dodajmy, że Amanda miała na sobie wówczas kreację od Ziad Nakad. Waszym zdaniem również przesadziła?

ZOBACZ TEŻ: Jurorka "Mam Talent" wyeksponowała biust tak bardzo, że widzowie są oburzeni. Inna usiadła i... One TAK ubrały się do TV