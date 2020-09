Julia Kamińska bryluje na ściance w kinie. Aktorka postawiła na fioletowy garnitur z odważnym wycięciem

Julia Kamińska na kilka lat usunęła się w cień. Po wielkim sukcesie "BrzydUli" i zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami" zniknęła z show-biznesu i skupiła się na studiach i życiu prywatnym. Teraz jednak powraca w wielkim stylu, ponieważ już 5 października TVN wyemituje premierowy odcinek drugiej transzy przygód Uli Cieplak. To jednak nie jedyny projekt, nad jakim aktorka pracowała w ostatnim czasie. Julię zobaczymy również w filmie "Jak zostać gwiazdą?", którego konferencja odbyła się w jednym z warszawskich kin.

Julia Kamińska na spotkaniu z twórcami filmu"Jak zostać gwiazdą?"

Gwiazda "BrzydUli" postawiła na niby elegancką, ale jednak bardzo odważną stylizację. Zdecydowała się przyodziać lawendowy garnitur, do którego dopasowała białą torebkę i półgorset w tym samym kolorze. Dwurzędowa marynarka przez cały czas była rozpięta, dzięki czemu zgromadzeni mogli podziwiać płaski brzuch oraz głęboki dekolt aktorki. Naszym zdaniem wszystko wyszło super oprócz makijażu. Julia miała zbyt mocno podkreślone policzki, przez co jej twarz nie wyglądała do końca na naturalną. Plus za kolczyki i włosy.

Julia Kamińska AKPA

Jak podoba Wam się zazwyczaj grzeczna Julia Kamińska w takiej wersji? Trzeba przyznać, że takich odważnych stylizacji starała się do tej pory nie prezentować. My jesteśmy jednak na tak!

