Maciej Musiałowski gwiazdą "Polotu". Ma kilka odważnych scen

Maciej Musiałowski na szklanym ekranie zadebiutował w 2016 roku. Już pierwsza rola była niebywałym sukcesem - aktor zagrał bowiem w hitowej produkcji TVN-u, "Druga szansa". Choć produkcja serialu zakończyła się po czterech sezonach, reżyserzy dostrzegli w nim prawdziwą perełkę. Maciej dostał angaż do tej pory w kilku filmach, a najnowszy trafi do kin już niebawem. W zwiastunie widać, że aktor miał do odegrania wiele intymnych scen.

Maciej Musiałowski w zwiastunie nowego filmu, "Polot"

W sieci pojawił się właśnie oficjalny zwiastun najnowszego filmu Michała Wnuka, "Polot". Choć w produkcji wystąpi wiele znanych twarzy (m.in. Izabela Kuna czy Andrzej Konopka), oczy większości będą zwrócone na głównego bohatera (Maciej Musiałowski), który wdał się w romans.

Maciej Musiałowski 'Polot' mat. prasowe

"Polot" - o czym będzie film?

Karol to utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, który dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę – zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach? - czytamy na stronie Filmweb.

