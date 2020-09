Dawid Podsiadło zrobił fanom niespodziankę. To wideo zapiera dech! "Panie złoty"

Dawid Podsiadło popularność zyskał w 2012 roku, kiedy to po roku przerwy ponownie wziął udział w "X Factorze" (w 2011 roku dotarł do bootcampów, jednak jurorzy, nie wiedzieć czemu, nie widzieli w nim wystarczającego potencjału). Już na castingu wszyscy zrozumieli, że to nieoszlifowany diament, który ma szansę zawojować polską scenę muzyczną. Dziś jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w kraju, tworzy muzykę w zgodzie z samym sobą, a w zeszłym roku wyprzedał nawet cały Stadion Narodowy. Teraz pokazał, co się tam działo.

Dawid Podsiadło zrobił fanom niespodziankę - wrzucił do sieci wideo z fragmentem zeszłorocznego koncertu

28 września 2019 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowany został wspólny koncert Taco Hemingwaya i Dawida Podsiadło. Z okazji rocznicy tego wspaniałego wydarzenia drugi z muzyków zdecydował się opublikować w sieci jeden ze swoich występów. Dąbrowianin zaśpiewał jeden z największych hitów - "W dobrą stronę".

Wideo szybko wskoczyło do tzw. karty na czasie, a w komentarzach nie brakuje słów zachwytów.

Zapłacę dużo za cały nagrany koncert, Dawid, proszę!

Błagam, niech ten koncert wleci na jakiegoś Netfliksa!

Panie złoty, to wydarzenie na narodowym przebiło wszystko do tej pory. Szerokości!

Myślicie, że Dawid wysłucha fanów i opublikuje więcej nagrań? Może teraz czas na Taco!