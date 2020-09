W pierwszej połowie czerwca Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła swoje trzecie dziecko. Mama małego Henia nie zdecydowała się na długi urlop macierzyński i szybko wróciła do pracy. Do samego porodu (i tuż po nim) aktywnie prowadziła media społecznościowe, racząc internautów nowymi fotkami z życia codziennego. Tym razem było podobnie i zapozowała w przepięknej scenerii. Internauci jednak nie zostawili na niej suchej nitki. Na szczęście Perfekcyjna słynie z ogromnego dystansu do siebie i jak zawsze w zabawny sposób odpowiedziała na zaczepki.

Internauci komentują strój Małgorzaty Rozenek-Majdan

Perfekcyjna tym razem zapozowała na tle Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w oversizowej koszuli i samych botkach.

Gotowi na podbój świata? - podpisała zdjęcie Małgosia.

Internauci od razu zareagowali na fotografię. Jeden z nich zarzucił nawet Perfekcyjnej, że najwyraźniej zapomniała o dolnej części ubrania.

Czuję się w obowiązku z sympatii (bo jakoś nikt się nie kwapi przy tych och i ach) szepnąć, że zapomniała Pani chyba ubrać coś, co zwyczajowo zajmuje miejsce między butami a koszulą.

Perfekcyjna w błyskawicznym tempie odpowiedziała na zaczepkę.

Majtki? Mam na sobie.

Chwile później następna z fanek Małgosi zapytała o Henryka. Tutaj tez odpowiedź Perfekcyjnej była bezbłędna.

A gdzie Henryk? Nie podbija świata?

W pracy. W końcu co będzie tak bezczynnie leżał.

Choć zdjęcie jest naprawdę piękne, jedno trzeba przyznać. Małgorzata Rozenek-Majdan ma nie tylko ogromny dystans do siebie, ale i poczucie humoru.