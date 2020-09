Meghan Markle i Harry dostali własne reality show! Królowa nie będzie zadowolona. "To trudne do zniesienia"

Meghan Markle i książę Harry po rezygnacji z pełnienia książęcych obowiązków, starają się na nowo zbudować swój medialny wizerunek. Aktorka znana z serialu "W garniturach" długo marzyła o powrocie do zawodu. Szansa pojawiła się na początku tego roku. Żona syna księżnej Diany wzięła udział w przyrodniczej produkcji Disneya, której została narratorką. W pełnej reaktywacji zawodowej kariery nieco przeszkodziła jej pandemia koronawirusa, jednak wszystko wskazuje na to, że podczas przymusowego urlopu Markle nie próżnowała, a opracowywała nowy plan działania.

Meghan Markle i Harry wystąpią w reality show Netfliksa

Harry i Meghan na początku września podpisali z Netfliksem kontrakt na 112 milionów funtów, który powołał do życia firmę produkującą filmy, seriale dokumentalne, obrazy fabularne i programy dla dzieci. Para poszła również śladem rodziny Kardashian i zgodziła się wystąpić reality show produkowanym przez ogromne rozrywkowe przedsiębiorstwo. Przez trzy miesiące kamery będą obserwować działalność filantropijną rodziców małego Archiego. Na razie nie wiadomo, czy w programie zostaną poruszone wątki dotyczące życia prywatnego pary oraz czy operatorzy wejdą ze sprzętem do nowego domu Meghan i Harry'ego w Santa Barbara:

Projekt będzie dotyczył raczej filantropii niż tego, co robią za zamkniętymi drzwiami - możemy przeczytać na łamach brytyjskiego "The Sun".

Zdaniem zagranicznych mediów Meghan jest niemal pewna, że dzięki reality show widzowie wreszcie zobaczą jej prawdziwą twarz. Niestety, do pomysłu "filantropijnego Big Brothera" nie do końca przekonani są dziennikarze specjalizujący się w temacie rodziny królewskiej. Informatorzy "The Sun" twierdzą, że inicjatywa z pewnością nie spodoba się Elżbiecie II, która przez lata starała się chronić swoją prywatność i z trudem znosiła obecność paparazzi:

To jest coś, co dla rodziny królewskiej będzie trudne do zniesienia - podaje brytyjski tabloid.

Uważacie, że reality z udziałem Meghan i Harry'ego jeszcze bardziej ugruntuje ich pozycję w show-biznesie?