Ida Nowakowska przeszła metamorfozę. Krótsze włosy i nowy kolor. "Lepsza wersja Marilyn Monroe"

Ida Nowakowska od lat występuje w wielu programach tanecznych. Jej kariera w mediach rozpoczęła się tak naprawdę w 2007 roku, gdy wzięła w produkcji TVN-u "You Can Dance – Po prostu tańcz". Występowała tam jednak nie w roli ekspertki, ale zwykłej uczestniczki, która prezentowała jury swoje choreografie i zmagania na scenie. Teraz jako doświadczona tancerka sama występuje w roli jurorki i prezenterki. Ostatnio pokazała fanom metamorfozę na potrzeby jednego z odcinków programu, w którym jest prowadzącą - "Ameryka da się lubić".

Ida Nowakowska przeszła metamorfozę

Ida Nowakowska aktywnie działa w mediach od 2007 roku. To właśnie wtedy wzięła udział w pierwszej edycji "You Can Dance – Po prostu tańcz". Od początku na jej głowie można było zobaczyć długie, ciemne włosy, jednak w ciągu kilku lat zmieniała kolor włosów i dokonywała subtelnych cięć. Teraz jednak zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie i wszystko wskazuje na to, że fryzura gwiazdy nie jest perfekcyjną peruką, ale efektem wizyty u jednego z bardziej znanych warszawskich fryzjerów gwiazd - Kajetana Góry.

Fani gwiazdy nie kryli zaskoczenia, jednak praktycznie jednogłośnie stwierdzili, że Ida prezentuje się świetnie w nowym uczesaniu. Niektórzy nawet poszli dalej i porównali ją do znanej gwiazdy filmowej - Marilyn Monroe.

Piękna! Marilyn Monroe przy Tobie to jakaś amatorka

Jejku, jaka przepiękna... Lepsza wersja Marilyn Monroe, naprawdę

Niesamowicie Ci ta fryzura pasuje - pisali zachwyceni internauci.

Ida Nowakowska w roli jurorki

Ida Nowakowska jeszcze do niedawna mieszkała w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam wystąpiła jako ekspertka w amerykańskim talent show "The World’s Best". Następnie rozpoczęła współpracę z TVP i poprowadziła program taneczny "Dance Dance Dance". Teraz Idę możemy oglądać, jako jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". W tym sezonie ma za sobą także debiut w roli prowadzącej w "Ameryka da się lubić".

