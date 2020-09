Finalistka "Top Model" została mamą. Pochwaliła się zdjęciem dziecka i zdradziła imię

Aleksandra Kuligowska dała się poznać widzom za sprawą udziału w programie "Top model". Ola zachwyciła jurorów w pierwszej edycji modowego show i zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Sporadycznie brała udział w sesjach zdjęciowych i nie relacjonowała swojego życia prywatnego jak jej koleżanki z branży. Choć stroni od mediów, to właśnie z Instagrama dowiedzieliśmy się, że została mamą.

Finalistka "Top model" urodziła

Aleksandra Kuligowska po sukcesie w programie unikała blasku fleszy i jupiterów. To właśnie skromność przyczyniła się do tego, że zyskała wiele fanów, którzy bacznie śledzą ją w mediach społecznościowych. Wprawdzie sporadycznie publikuje tam zdjęcia, ale to właśnie z nich wiemy, że w 2018 roku wyszła za mąż za Michała Staniszewskiego. Ponadto pasjonuje się jogą, sportem i podróżami. Od paru dni spełnia się w jeszcze jednej roli. Aleksandra Kuligowska została mamą, a jej synek dostał wyjątkowe imię.

My boys! Gustaw & @michstaaa. Od 22 września jesteśmy w komplecie! - czytamy pod zdjęciem.

Post skomentowało tysiące internautów, którzy składają najlepsze gratulacje świeżo upieczonej mamie.

My także dołączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia!

Aleksandra Kuligowska jest kolejną uczestniczką "Top model", która w ostatnim czasie została mamą. Jakiś czas temu Adrianna Daniel przywitała swoje drugie dziecko na świecie.

"Top Model" - pierwsza edycja i dalsze losy Aleksandry Kuligowskiej

Kuligowska choć była faworytką jurorów w pierwszej edycji "Top model", zajęła ostatecznie drugie miejsce w programie. Jej nietuzinkowa uroda i umiejętność pozowania doprowadziły ją aż do finału, gdzie ostatecznie pokonała ją Paulina Papierska. Tuż po finale to właśnie o Aleksandrze Kuligowskiej było najgłośniej. Ola wzięła udział w sesji zdjęciowej dla hiszpańskiego magazynu "Telva", gdzie pozowała między innymi w kreacjach od Armaniego. Wystąpiła też w licznych pokazach mody - m.in u Ewy Minge.

Ostatecznie Aleksandra Kuligowska wybrała życie rodzinne zamiast wybiegów. Jeszcze w 2011 roku sporadycznie pojawiała się na salonach. Po krótkim flircie z show-biznesem zrezygnowała z pracy jako modelka i wróciła jednak do "normalnego" życia.