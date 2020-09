Księżna Kate i książę William w ostatnim czasie gościli niezwykłą osobę. W Pałacu Kensington pojawił się sir David Attenborough - znany brytyjski biolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie. Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie pojawiła się już fotorelacja z tego wydarzenia. Co więcej, znany naukowiec miał dla potomków książęcej pary niezwykłe prezenty. Jednym z nich był prehistoryczny ząb megalodona - dawniej żyjącego rekina i największego znanego drapieżcy na świecie. Teraz minister Malty oczekuje zwrotu tego podarunku.

Książę George otrzymał ząb rekina od sir Davida Attenborougha

Sir David Attenborough odnalazł ząb megalodona podczas rodzinnych wakacji na Malcie pod koniec lat 60. XX wieku (Malta była brytyjską kolonią do 1964 roku). Znalezisko może sobie liczyć nawet 23 miliony lat. Mimo to biolog postanowił podarować go następcy tronu księciu Georgowi. Nic dziwnego, że dzieci Williama i Kate były szczęśliwe.

Dzieci są wielkimi fanami Sir Davida i to był pierwszy raz, kiedy go spotkały, chociaż zawsze tego chciały. Były więc absolutnie zachwycone, a po reakcji Charlotte na zdjęciu widać, jak bardzo była podekscytowana - dopowiedział pracownik rodziny królewskiej w rozmowie z serwisem "Daily Mail"

Sir David Attenborough to jedna z najbardziej znanych twarzy brytyjskiej telewizji, który związany jest ze stacją BBC od lat 50-tych. Attenborough jest prowadzącym oraz scenarzystą popularnych na całym świecie programów przyrodniczych. Premiera jego najnowszego filmu "David Attenborough: Życie na naszej planecie" zaplanowana jest na 4 października.

94-letni przyrodnik w czwartek 24 września założył konto na Instagramie i w zaledwie 4 godziny i 44 minuty zdobył swój pierwszy milion obserwujących. Poprzedni rekord należał do aktorki Jennifer Aniston, która swój milion zdobyła w ponad 5 godzin.

Książę George nie nacieszy się długo prezentem? Malta chce go odzyskać

Maltański minister kultury Jose Herrera uważa, że to cenne znalezisko powinno wrócić na Maltę - najlepiej do maltańskiego lokalnego muzeum.

Istnieją przedmioty, które są ważne dla maltańskiego dziedzictwa przyrodniczego, a które trafiły za granicę i należy je odzyskać - powiedział Jose Herrera magazynowi "Times of Malta".

Minister zapowiedział także, że jest gotowy zrobić wszystko, aby ząb megalodona trafił ponownie na Maltę. Na razie rodzina królewska nie odniosła się do oświadczenia Republiki Malty. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.