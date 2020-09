Sylwia Dekiert to dziennikarka związana od 2002 roku z TVP. Widzowie głównie mogą ją wiązać z tematyką sportową, gdyż wielokrotnie była reporterką i relacjonowała różne wydarzenia. Oprócz tego prowadziła programy takie jak "Misja - kondycja. Magazyn biegacza i triathlonisty", "Dzień dobry, Polsko!", "Orły Nawałki", "Orły Sportu". Okazuje się, że niedługo może zniknąć z anteny na jakiś czas. Wszystko przez to, że za jakiś czas zostanie mamą.

Sylwia Dekiert jest w ciąży

Gwiazda TVP powita na świecie swoje trzecie dziecko, ale będzie to jej pierwsze z nowym partnerem. Dziennikarka w zeszłym roku zaręczyła się ze Sławomirem Nelupem, producentem związanym również z TVP. Do oświadczyn doszło na greckiej wyspie Kos. Dekiert jest już w zaawansowanej ciąży, jednak mimo to nie zwalnia tempa. Dalej pracuje i angażuje się zawodowo. Na Instagramie pojawia się coraz więcej jej zdjęć, na których widać jej powiększające się krągłości. Nelup nie może doczekać się, kiedy powitają na świecie wspólne dziecko.

Podwójne szczęście na drugą rocznicę - napisał kilka tygodni temu.

Zdjęciem pochwaliła się także przyszła mama. Pod nim pojawiło się wiele komplementów oraz gratulacje. Niektórzy nawiązali do zainteresowań dziennikarki:

Piękna piłeczka! Niech zdrowo rośnie.

Pięknie pani wygląda w ciąży, pozdrawiam.

Szczęściarz z tego pani faceta. Gratuluję i niech zdrowo rośnie.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy maluch pojawi się na świecie, przyszli rodzice nie zdradzili także płci.

My również serdecznie gratulujemy!