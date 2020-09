Mariah Carey to światowej sławy wokalistka o pięciooktawowej skali głosu. Każdy z pewnością potrafi wymienić kilka jej hitów, a bez "All I Want For Christmas Is You" fani na całym świecie nie wyobrażają sobie świąt Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że powstała książka na podstawie życia artystki. Poruszanych jest w niej wiele wątków, naszą uwagę zwrócił ten na temat Jennifer Lopez. Mariah nadal jej nie zna.

Mariah Carey nadal gwiazdorzy i stwierdza, że nie wie, kim jest Jennifer Lopez

Książka "The Meaning of Mariah Carey" premierę miała 29 września. Gwiazda wyznała w niej, że nadal nie wie, kim jest Jennifer Lopez, mimo że w ostatnich latach panie miały co najmniej kilka okazji, by spojrzeć sobie w oczy - na przykład w 2013 roku, kiedy Jen występowała na scenie amerykańskiego Idola, za stołem jurorskim którego siedziała Mariah. Gwiazda otrzymała od zgromadzonych w studiu gości owacje na stojąco. Podobnie postąpiła zresztą trójka sędziów (Nicki Minaj, Keith Urban i Randy Jackson). Z miejsca nie wstała jedynie Carey. Lopez w odwecie postanowiła więc olać występ koleżanki po fachu dwa lata później podczas rozdania nagród Billboard. Podczas występu Mariah, Jennifer przeglądała telefon.

Jak więc widać konflikt między paniami trwa od lat i nic nie wskazuje na to, by miało się coś zmienić.

