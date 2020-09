Pandemia mocno wpłynęła na zachowanie gwiazd i celebrytów. Często Ci, którzy byli mało aktywni w sieci, nagle zaczęli publikować coraz więcej treści. Do takich osób z pewnością należy Ewa Szabatin, która od kilku tygodni walczy ze stereotypami i pokazuje kobietom, że każda z nich jest piękna, a perfekcyjnie wyretuszowane zdjęcie z Instagrama to tylko iluzja albo dobra i wyuczona poza. Tym razem postanowiła wyśmiać swój wizerunek sprzed 15 lat. Wprost napisała, że nie wyglądała dobrze, a było to spowodowane złym stanem zdrowia.

Ewa Szabatin porównała swoje stare zdjęcia z aktualnym. Ależ się zmieniła!

W niedzielę na Instagramie celebrytki pojawiło się mnóstwo zdjęć. Było to kolaże zdjęć nowych i starych samej zainteresowanej.

Moja metamorfoza. Mam 41 lat - powinno więc być gorzej, ale chyba jednak jest dużo lepiej?! Po lewej zdjęcia z tego lub zeszłego roku, po prawej 13-15 lat temu. Koniecznie zobacz wszystkie fotki.

Gwiazda napisała również, dlaczego zdecydowała się wrzucić tak wyjątkowy post. Okazuje się, że miała stwierdzoną nerwicę.

Dlaczego znowu Ci to pokazuję? Dlatego, że chcę Cię uświadomić, co robi zdrowa dieta, regularne ćwiczenia, odpowiednie dbanie o skórę, wysypianie się, suplementacja oraz spokój w głowie. Zdjęcia przed metamorfozą były zrobione przez paparazzi podczas eventów medialnych. Był to czas imprezowania, fastfoodów, alkoholu, zarwanych nocy i totalnego olewania siebie. Był to czas, gdy zaniedbywałam swój organizm, nie dbałam o to, co jem i zupełnie nie słuchałam swojego serca. Po tym czasie stwierdzono u mnie nerwicę.

Internauci docenili szczerość i starania Ewy, by w jej ślady poszli inni.

Wielki podziw za konsekwencję i za nową Ty! Nie jest łatwo wytrwać w zmianie nawyków, ale najbardziej mobilizujące są pierwsze efekty. Brawo!

Dziewczyny podmienione - nie wierzę!

Racja! Po 40 jeśli dbasz o siebie, to wygląda się super. Figura rewelacja.

Szabatin faktycznie wyglądała tak niekorzystnie te kilkanaście lat temu? A może to kwestia zmieniającej się z czasem mody i innych trendów urodowych?

