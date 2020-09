Kilka dni temu w "Love Island. Wyspa miłości 2" pojawiła się Magda Karwacka, znana też jako Magda z "Top Model". Dziewczyna szybko skradła serca chłopaków zauroczonych jej wyglądem, z kolei wśród dziewczyn wzbudziła lekkie zniechęcenie. Dotychczas udało jej się odbić chłopaka Oliwii, z którą wcześniej był związany Igor. Widzowie wyczuwają spisek.

"Love Island. Wyspa miłości 2" Magda z "Top Model" gra w programie

Widzowie "Love Island. Wyspa miłości 2" podejrzewają, że intencje Magdy w stosunku do Igora nie są w stu procentach szczere. Zmagania uczestników na wyspie są pokazywane na bieżąco, bowiem każdy odcinek pokazywany w telewizji powstaje dwa dni przed emisją, dlatego członkowie ekipy, którzy dołączyli później do programu mogli oglądać zmagania Islandersów wcześniej. Taką obserwatorką była także Magda, która pojawiła się w programie w zeszłym tygodniu i wcześnie mogła widzieć, co dzieje się na wyspie.

Widzowie połączyli fakty i stwierdzili, że dziewczyna wiedziała, że Igor cieszy się sporym powodzeniem wśród internautów i to właśnie on jest jednym z najbardziej lubianych uczestników show. Wielu z nich stwierdziło, że zachowania Magdy względem chłopaka nie są szczere, a ona sama wie, że to z nim ma szansę wygrać program, ponieważ widzowie z chęcią oddadzą głos na kogoś takiego, jak on.

Fani "Love Island. Wyspa miłości 2" komentują zachowanie Magdy

Widzowie "Love Island. Wyspa miłości 2" są przekonani, że sposób zachowania Magdy i jej podejście do Igora nie są szczere. Dziewczyna wchodząc do programu miała do wyboru kilku wolnych kandydatów, jednak zdecydowała się na budowanie silnej relacji z Igorem, który jeszcze kilka dni temu niemal wyznał miłość innej uczestniczce. Skomplikowana relacja Igora i Oliwii nie stanowiła przeszkody dla Magdy, która wyraziła zainteresowanie zagubionym chłopakiem. Widzowie podejrzewają, że zrobiła to z pełną świadomością.

Sztuczna grająca osoba.. Wykorzystuje fakt popularności Igora i świetnie nim manipuluje. Ten jak piesek zauroczony za nią biega. Zdziwi się po programie.

Nie no, Magda w ogóle nie jest faworyzowana. Wejście ma najlepsze ze wszystkich lasek, od razu randka z Igorem.

Nie macie wrażenia, ze wybór Magdy to może być czysta kalkulacja? Zobaczyła, ze może wykorzystać sytuację, popularności Igora wśród widzów i hejt na Oliwie. Prosty sposób na wygraną - pisali internauci.

Zgadzacie się, że intencje Magdy mogą nie być w stu procentach szczere?

