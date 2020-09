Siódma edycja programu "Rolnik szuka żony" już od pierwszego odcinka wzbudza duże emocje. Widzowie żywo komentują zachowanie 66-letniego Józefa, który pozwolił sobie na dwuznaczne żarty w stosunku do kandydatek na żony. Na szczęście pozostali panowie zostali odebrani bardziej pozytywnie, a do ulubieńców fanów show należy 38-letni Paweł. Czujni internauci szybko się zorientowali, że rolnik ma już za sobą występ w telewizji.

"Rolnik szuka żony". Paweł wystąpił w programie Polsatu

Paweł Bodzianny szuka wybranki, która będzie miała podobne do niego zainteresowania. Przypomnijmy, że rolnik trenuje lekkoatletykę, codziennie biega, a także bierze udział w maratonach. Jednak to nie wszystko, co przyszła żona powinna o nim wiedzieć. Mężczyzna ma za sobą występ w bardzo odważnym telewizyjnym formacie. Chodzi o "Wyspę przetrwania", który był emitowany na antenie Polsatu w 2017 roku. Show prowadził Damian Michałowski, który od kilku miesięcy jest gospodarzem w "Dzień Dobry TVN".

Uczestnicy programu byli w nim podzieleni na plemiona. Mieszkali na wyspach Yasawa należących do Fidżi i nie mieli dostępu do świata zewnętrznego. Jedzenie i picie musieli zdobywać sami. W "Wyspie przetrwania" Paweł zajął szóste miejsce. Myślicie, że Paweł już na pierwszym spotkaniu pochwalił się wybrankom telewizyjnym debiutem? Jedno jest pewne - przyszła ukochana rolnika musi lubić adrenalinę!

