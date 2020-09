Jennifer Lopez w najnowszym wideo wystąpiła w garniturze od polskiej projektantki. Wyglądała pięknie!

Jennifer Lopez to jedno z tych nazwisk, po których od razu można postawić kropkę, bo jest marką samą w sobie, niekwestionowaną legendą muzyki i kina, tytanem pracy i królową metamorfoz. Kobieta piękna, niezależna, utalentowana, szalenie wytrwała i zdyscyplinowana. O jej figurze marzą wszystkie kobiety, a do jej zdjęć wzdychają miliony. Trudno się dziwić. Każdego dnia 51-letnia Lopez pokazuje, że wiek nie stanowi dla niej żadnych przeszkód i nie jest barierą, która mogłaby przeszkodzić jej w dążeniu do spełnienia marzeń.

Ostatnio udowodniła też, że programy do przerabiania zdjęć nie są dla niej - zwyczajnie ich nie potrzebuje. Wygląda świetnie nawet na fotografiach zrobionych przez paparazzi z ukrycia.

Jennifer Lopez wystąpiła w garniturze polskiego projektu. Wygląda zjawiskowo!

Teraz okazuje się, że jedna z najpopularniejszych gwiazd na świecie nosi ubrania od polskiej projektantki! Chodzi o Magdę Butrym. Projektantka radosną nowiną pochwaliła się na swoim profilu na Facebooku:

W najnowszym wideo Jennifer Lopez nosi garnitur projektu Magdy Butrym - czytamy.

Magdzie gratulujemy kolejnego sukcesu! Przypomnijmy, że w przeszłości jej projekty nosiły między innymi Kim Kardashian i Beyonce.

