Rozwód Daniela Martyniuka i Eweliny jest z pewnością jednym z głośniejszych rozstań tego roku. Para publicznie przerzucała się oskarżeniami i prała brudy na łamach tabloidów. W aferę zaangażowali się także rodzice zwaśnionych małżonków. Choć Zenek Martyniuk pozostawał w wypowiedziach dla mediów powściągliwy, o wiele więcej na temat relacji jedynego syna miała Danuta Martyniuk, która bez ogródek atakowała swoją ekssynową.

REKLAMA

CZYTAJ: Danuta Martyniuk nie wytrzymała. Grzmi w kierunku byłej synowej. "Gów**ara zas**na". Mamy nagranie!

Do tej pory eksteściowie Martyniuka nie zabierali głosu w sprawie rozstania ich córki. Mimo że nie zdecydowali się porozmawiać z mediami na ten temat, zamieścili wymowny wpis w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TEŻ: Rodzice byłej żony Daniela Martyniuka wspierają córkę. Zamieścili wymowny wpis

Była żona Daniela Martyniuka ma zjawiskową siostrę. Klaudia Golczyńska startowała w wyborach Miss!

Wypowiedź rodziców Eweliny na Facebooku zaowocowała nie tylko medialną wrzawą wokół skandalu związanego z rozwodem, ale i naprowadziła na trop ich drugiej córki, Klaudii. Okazuje się, że Klaudia Golczyńska próbowała swoich sił w konkursach piękności. We wrześniu wystartowała w konkursie Miss Dolnego Śląska. Piękna brunetka dotarła aż do finału. Oto co Golczyńska mówiła o swoim udziale:

Wzięłam udział w Miss Dolnego Śląska, ponieważ już od najmłodszych lat oglądałam konkursy miss wraz z całą moją rodziną i marzyłam o tym, aby w przyszłości spróbować swoich sił. Jest to dla mnie niezapomniana przygoda, dzięki której mogę rozwinąć swoje skrzydła, zdobyć nowe doświadczenia oraz poznawać nowe osoby.

Klaudia Golczyńska. Kim jest siostra byłej żony Daniela Martyniuka?

Klaudia Golczyńska jest nie tylko byłą uczestniczką wyborów miss, ale także pilną studentką kosmetologii w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Choć siostra Eweliny ma dopiero 22 lata - prowadzi własną działalność gospodarczą i pracuje jako kosmetolog.

Zobaczcie zdjęcia. Piękna?