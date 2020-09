"Love Island". Walka o Igora trwa. Oliwia ostro o Magdzie z "Top Model": Szmatą serca nie załatasz. Widzowie oburzeni

W programie "Love Island. Wyspa miłości" coraz więcej emocji. Trudno się dziwić. Finał show zbliża się wielkimi krokami. Zostały już tylko dwa tygodnie do uroczystego odcinka, w którym przekonamy się, kto wygrał miłość, a kto i miłość i pieniądze.

Trzeba przyznać, że spory udział w sporach w willi ma nowa uczestniczka - znana między innymi z "Top Model" Magdalena Karwacka. Weteranka reality shows oczarowała wyspiarzy i naraziła się na antypatię czujących zagrożenie z jej strony uczestniczek. Produkcja show tylko dolała oliwy do ognia, umożliwiając Magdzie zabawę w "odbijanego". Karwacka do swojej pary wybrała przystojnego Igora, który dotychczas - choć w oficjalnej parze był z Alicją - łączony był z Oliwią.

W "Love Island" trwa walka o serce Igora. Oliwia obraziła Magdę. Widzowie żądają jej usunięcia z programu

Mimo że przed wejściem do willi Magdy, Oliwia smoliła cholewki do Mikołaja i nie była pewna, czy chce jeszcze być w parze z Igorem, zarzucając mu niedojrzałość emocjonalną, wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kiedy poczuła zbliżające się zagrożenie. Postanowiła porozmawiać szczerze z Igorem na temat ich relacji, jednak nie takiej reakcji uczestnika się spodziewała. Wysoki blondyn przyznał wprost, że zaczyna czuć coś do Magdaleny Karwackiej i to z nią chciałby spędzić ostatnie dwa tygodnie na wyspie. To wprawiło Oliwię we wściekłość:

Zdajesz sobie sprawę z tego, że mnie stracisz na zawsze? Szmatą dziury w sercu nie załatasz. Szkoda, że mnie zdradziłeś - rzuciła na odchodne, z trudem powstrzymując łzy.

Widzów oburzyły ostre słowa Oliwii o Magdzie. Na instagramowym profilu programu zaapelowali o usunięcie jej z wyspy:

Moim zdaniem wyspę powinna opuścić Oliwia za te epitety w stronę Magdy w ostatnim odcinku. Piszemy petycję o jej usunięcie.

To jest propagowanie agresywnego i cholernie chamskiego zachowania.

Jestem za usunięciem Oliwii z programu - piszą rozżaleni telewidzowie.

A Wy co myślicie o tej sytuacji? Oliwia faktycznie powinna pożegnać się z programem?