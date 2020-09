Barbara Kurdej-Szatan wraca do formy sprzed ciąży. Porównała się do Fiony ze "Shreka"

Barbara Kurdej-Szatan niedawno urodziła drugie dziecko. Narodzinami Henryka pochwaliła się na Instagramie dumny tata.

Mimo że plotki o ciąży gwiazdy pojawiły się już na początku roku, to ta konsekwentnie unikała komentowania ich. O błogosławionym stanie oficjalnie poinformowała dopiero w maju. Wtedy też zaczęła regularnie chwalić się ciążowymi krągłościami na Instagramie. Po porodzie Kurdej-Szatan nie zwalnia tempa i nadal udziela się w mediach społecznościowych.

Barbara Kurdej-Szatan w połogu

Powrót do formy sprzed ciąży to indywidualna kwestia każdej kobiety. Jeszcze nie tak dawno temu wśród gwiazd panowało dziwne przeświadczenie, że młode mamy powinni jak najszybciej pochwalić się płaskim brzuchem i wracać do zawodowych obowiązków. To jednak zmienia się i celebrytki nie mają już oporów przed pokazywaniem się w połogu. Niedawno zrobiła to Maffashion, czym zaskarbiła sobie jeszcze większą sympatię internautów. Tym razem podobnym ujęciem pochwaliła się Barbara Kurdej-Szatan.

Przy okazji Barbara Kurdej-Szatan raz jeszcze wykazała się dużym dystansem do siebie. Lubicie jej poczucie humoru?