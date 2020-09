Justyna Żyła w bardzo krótkim czasie dorobiła się miana jednej z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. W ugruntowaniu pozycji z pewnością pomogły jej sesja dla "Playboya" i udział w "Tańcu z Gwiazdami". Niedawno Żyła przeżyła chwile słabości i znów publicznie prała brudy z byłym mężem Piotrem. Wygląda jednak na to, że w jej życiu nareszcie zagościł spokój. To najpewniej zasługa nowego partnera celebrytki.

Justyna Żyła szczęśliwie zakochana

Justyna Żyła jest świadoma siły mediów społecznościowych. To właśnie dzięki Instagramowi usłyszała o niej Polska. Celebrytka regularnie wrzuca do sieci kadry zza kulis życia prywatnego. Od jakiegoś czasu daje do zrozumienia swoim obserwatorom, że nie jest już singielką. Co prawda nadal nie pochwaliła się fotografią nowego partnera, ale zdarzało jej się pokazywać ujęcia z romantycznych randek.

Wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie. W weekend Justyna Żyła raz jeszcze zaprosiła instagramowych obserwatorów do swojego życia prywatnego. Pochwaliła się krótkim nagraniem z auta, na którym widać, że jest w pełnym makijażu. Celebrytka dodała też hasthag #datetime oraz literę "A" i serce. Czyżby w ten sposób chciała zakomunikować fanom, że imię jej ukochanego zaczyna się właśnie na "a"?

Kilka godzin później Żyła wrzuciła do sieci kolejne nagranie z samochodu. Tym razem nie pokazała siebie, a radio, z którego płynęła romantyczna muzyka. Jak widać, Justyna Żyła nareszcie jest szczęśliwie zakochana. Myślicie, że niebawem pokaże partnera w mediach społecznościowych? Niewykluczone też, że po głośnym i medialnym rozwodzie z Piotrem Żyłą celebrytka przybrała nieco inną taktykę i teraz woli nie zdradzać zbyt wiele na Instagramie. Czas pokaże.