Program muzyczny "The Voice of Poland" już od blisko 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Co więcej, format doczekał się dwóch siostrzanych wersji: "Voice Kids" oraz "Voice Senior". W show "The Voice of Poland" od czasu do czasu biorą udział osoby znane z mediów. Swoich się próbowała swego czasu między innymi Laura Samojłowicz.

Tym razem swoim wokalem pochwaliła się Karolina Matej - wnuczka ikony polskiego kina, Grażyny Szapołowskiej.

Karolina Matej w "The Voice of Poland". Jak jej poszło?

20-letnia Karolina Matej nie jest jeszcze pełnoprawną celebrytką, jednak świat show-biznesu nie jej obcy. Sławna babcia zabrała ją kiedyś do studia "Dzień Dobry TVN", a innym razem na wernisaż, gdzie zaliczyła swój "ściankowy debiut". Matej uznała najwyraźniej, że czas zapracować na własne nazwisko. W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" wnuczka Szapołowskiej wzięła udział w castingu i zaśpiewała hit "Love Me Like You Do" z repertuaru Ellie Goulding. Utwór promował film "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

Za kulisami towarzyszyła jej oczywiście babcia.

Bardzo lubi słuchać, jak śpiewam. Nawet ma fortepian, nastroiła go ostatnio. Każe mi przychodzić, grać i śpiewać na całe gardło - opowiedziała Matej.

Niestety wykonanie Karoliny nie zachwyciło jurorów, i żaden z nich nie zaprosił jej do współpracy w swoim zespole. Trzeba jednak przyznać, że dziewczyna ma talent i potencjał na zostanie gwiazdą estrady. Święcąca dziś sukcesy sanah również ma na koncie niepowodzenia w programach typu talent-show. To na szczęście nie przekreśliło jej kariery.

