Adam i Iza Małyszowie mogą zostać postawieni jako wzór polskiej rodziny. Niedawno świętowali 23. rocznicę ślubu. On jest kochającym mężem i ojcem, ona wspierającą żoną i matką. Wspólnie wychowali córkę Karolinę. Widać, że w ich rodzinie panuje miłość i wzajemny szacunek. Rzadko zdarza się, żeby dorosłe dzieci wyjeżdżały z rodzicami na wspólne wakacje, jednak w rodzinie Małyszów jest to naturalne. Rodzina uwielbia spędzać wspólnie czas, dlatego na tegoroczny urlop całą trójką wybrali się do Chorwacji.

REKLAMA

ZOBACZ: Rodzina Małyszów wyjechała na zasłużone wakacje. Skoczek wypoczywa z żoną i córką za granicą

Zobacz wideo Adam Małysz na wakacjach

Adam Małysz to prawdziwa złota rączka! Pokazał efekty swojej pracy w ogrodzie

Okazuje się, że Adam Małysz jest nie tylko wybitnym sportowcem, czułym mężem i dobrym ojcem, ale także prawdziwym bohaterem w swoim domu, czego dowodzą najnowsze zdjęcie udostępnione przez niego na Instagramie. Były skoczek narciarski pochwalił się efektami swojej pracy w ogrodzie. Ze względu na obfite ulewy Małysz musiał wprowadzić kilka poprawek przed swoim domem:

Lato jest porą roku, która kojarzy się raczej ze słoneczną, ciepłą pogodą. Niestety - w lecie też zdarzają się ulewy, a ta która zawitała do Wisły pewnego lipcowego dnia, zmusiła mnie do lekkich poprawek w ogrodzie. Jak wam się podoba moje własnoręcznie zrobione odwodnienie? Robicie takie rzeczy sami, czy raczej korzystacie z usług fachowców? - napisał pod postem Małysz.

Fanom zaimponowała zaradność sportowca. Licznie komentowali post idola:

Panie Adamie. Tylko samemu. Oczywiście, jeżeli czas na to pozwala. Ale w ten sposób jest największa satysfakcja. No i wiadomo, że sami zrobimy najlepiej. Gratulacje!!!

Chłop roboty się nie boi - pisali obserwatorzy Adama.

Zobaczcie efekty jego pracy. Robią wrażenie?