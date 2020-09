Rebel Wilson szturmem podbiła Hollywood w 2012 roku, kiedy to do kin trafiła pierwsza część muzycznej trylogii "Pitch Perfect". Od tamtej pory Australijka regularnie pojawia się zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Widzowie pokochali ją za ogromne poczucie humoru oraz dystans do siebie i swoich nadprogramów kilogramów. Jaki czas temu aktorka zmieniła jednak nawyki żywieniowe i rozpoczęła treningi na siłowni. Efekty widać gołym okiem. To niejedyna zmiana w życiu Wilson.

REKLAMA

Rebel Wilson ma nowego partnera. Dzieli ich 11 lat różnicy

Jak większość gwiazd, Rebel także udziela się na Instagramie. To właśnie tam pokazała ostatnio swoje zdjęcia w długiej sukni, która podkreśliła jej wyraźnie szczupłą figurą. W komentarzach nie brakuje zachwytów i komplementów. Uwadze internautów nie umknęło też to, że na jednym ze zdjęć aktorka pozuje wtulona w Jacoba Buscha - 29-letniego milionera związanego z branżą browarniczą.

Media od razu zainteresowały się relacją tych dwojga. Busch szybko potwierdził, że jego i Wilson łączy coś więcej, niż tylko przyjaźń i opublikował na swoim instagramowym profilu selfie, na którym pozuje z ukochaną i całuje ją w czoło. W międzyczasie para zaliczyła swój "ściankowy debiut" na gali w Monako.

Jacob Busch nie jest bezpośrednio związany z show-biznesem. To jednak nie jest jego pierwszy medialny związek. Wcześniej młody milioner przez kilka lat spotykał się ze starszą o 30 lat Adrienne Maloof, znaną z występów w reality-show "Real Housewives of Beverly Hills".