"Love Island". Kogo wybrały nowe uczestniczki? Ale namieszały!

W środowym odcinku "Love Island 2" pojawiła się nowa wyspiarka, która nieźle namieszała. Magda Karwacka zrobiła tak duże wrażenie na męskiej części Islandersów, że ta żeńska w większości poczuła się zagrożona.

Najnowszy odcinek rozpoczął się od wielu pytań. Nikt nie był pewien, co do swojej pozycji. Najbardziej zagrożona wydawała się jednak Oliwia, która obawiała się o Magdę i Igora. Między tym dwojgiem wyraźnie zaiskrzyło, choć mężczyzna wciąż podkreślał, że czuje coś do swojej obecnej wybranki.

Co działo się na wyspie po wkroczeniu Niki i Magdy?

Magda porozmawiała z Igorem na temat jego związku z Oliwią. Była uczestniczka "Top Model" bardzo mu się spodobała. Jak przyznał, chce spróbować z Magdą, choć łączy go coś z Oliwką. Stwierdził, że to jedyne kobiety na wyspie, z którymi ma szansę stworzyć stały związek. Całej rozmowie przyglądała się zmartwiona Oliwka. Mundek doradził jej, by pozwoliła rozwijać się sytuacji, ponieważ na siłę nie da się nic zrobić.

Niki przeprowadziła z kolei rozmowę z Mundkiem. Była jednak bardzo tajemnicza.

Mam trzy typy facetów, chociaż jeszcze się zastanawiam, czy nie odbić dziewczynom Rafała lub Dominika - jak przyznała, chciała zamieszać.

Kamil zadał Magdzie istotne pytanie. Chciał dowiedzieć się, co o nim sądzi, ponieważ nie jest w stanie tego wyczuć. Nie wiedział, na czym stoi i twierdził, że jest jedynym mężczyzną na wyspie, z którym Magda nie rozmawia swobodnie. Również ona zdradziła swoich faworytów. Zainteresował ją Kamil, Igor i Mundek.

Myślę, że z Kamilem może być coś w powietrzu, ale nie wiem. Zobaczymy - zastanawiała się Magda.

Kogo wybrały nowe uczestniczki?

Przyszedł czas na nowy początek. Niki i Magda musiały wybrać, z kim chcą połączyć się w parę. Panowie nie byli pewni niczego, a panie bardzo się obawiały. Na decyzję nowe dziewczyny miały zaledwie 12 godzin.

Niki wybrała Mikę, a Magda wybrała Igora, co oznacza, że Oliwia i Kornelia właśnie zostały bez pary, podobnie zresztą jak Mundek i Kamil.