"Taniec z Gwiazdami". Edyta Zając pokazała brata! Zatańczyła z nim przed jury na parkiecie

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zabrali nas na wielkie wesele. Nie zabrakło biesiadnych utworów, suto zastawionego stołu i pląsów w sukniach ślubnych. Weselnego jive'a zatańczyła Edyta Zając, której partneruje Michał Bratkiewicz. Para zebrała w sumie 26 punktów, a jej taneczne zmagania pochwaliła nawet znana z surowych opinii Iwona Pavlović:

Ty co tydzień stajesz się dla mnie wszystkim - przyznała jurorka, nawiązując do słów utworu zespołu "Poparzeni Kawą Trzy”, do którego para tańczyła jive'a.

"Taniec z Gwiazdami". Edyta Zając zatańczyła z bratem

Na widowni "Tańca z Gwiazdami" był obecny brat Edyty Zając, Marcin. Mężczyzna przysłonięty przyłbicą bacznie obserwował taneczne zmagania siostry:

My niejedno wesele razem przetańczyliśmy - przyznała Edyta tuż przed werdyktem jury, wywołując swojego brata do tablicy.

Prowadzący podchwycili temat i zaprosili Marcina na parkiet, by zademonstrował swoje taneczne zdolności. Mężczyzna pocałował dłoń swojej siostry i porwał ją do tańca. Popisy taneczne rodzeństwa tak bardzo spodobały się Krzysztofowi Ibiszowi, że prowadzący zaprosił brata Zając do udziału w kolejnym odcinku programu, w którym uczestnicy zatańczą ze swoimi najbliższymi:

Czy możemy się umówić, ze mamy pierwszą parę? Do zobaczenia w programie - przyznał Ibisz.

A wy widzieliście energiczny taniec Edyty i Marcina? Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z ich występu.