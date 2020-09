Karolina Matej to dwudziestoletnia wnuczka Grażyny Szapołowskiej. Jej pasją jest jest śpiew, którego uczyła się w klasie muzyczno-teatralnej. Gościnnie pojawiła się na płycie babci „Kochaj mnie”, na której zaśpiewała utwór „Go Your Own Way”.

Wnuczka słynnej aktorki wybrała się na casting do najnowszej edycji muzycznego show "The Voice of Poland". Odcinek z udziałem Karoliny Matej będziemy mogli oglądać już w tę sobotę w Telewizji Polskiej. Ocena jurorów może mieć duży wpływ na przyszłość i karierę wokalistki.

Za występ Karoliny najmocniej trzymała kciuki babcia, która obserwowała zmagania wnuczki prosto z backstage'u. Uczestniczka wykonała utwór "Love Me Like You Do" z repertuaru Ellie Goulding. Okazuje się, że ikona polskiego kina miała swój wkład w decyzję wnuczki.

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Szapołowska zdradziła, że Karolina Matej nie zawsze była chętna do śpiewania.

Prosiłam Karolinę: – Błagam cię, pomóż mi. Zaśpiewaj ze mną – wspomina Grażyna Szapołowska.

Gdy usłyszała odpowiedź przeczącą, zaoferowała wnuczce pięćset złotych. Wtedy Karolina się zgodziła. Jak przyznają obie, mają ze sobą bardzo dobre relacje, a wręcz traktują się jak najlepsze przyjaciółki.

Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko – opowiada o swojej relacji z babcią. – Babcia bardzo lubi słuchać jak śpiewam. Ma nawet fortepian, który ostatnio nastroiła. Każe mi przychodzić grać i śpiewać na cały dom – zdradziła Karolina Matej.

Przypomnijmy, że niedawno Grażyna Szapołowska wybrała się z wnuczką na wakacje. Myślicie, że Karolina pójdzie w ślady babci i zrobi karierę w show-biznesie?