Katarzyna Skrzynecka wysłała męża po torebkę ryżu. Łopucki postanowił z niej zażartować. Tego na pewno się nie spodziewała

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki tworzą jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim show-biznesie. Para poznała się jeszcze za czasów małżeństwa aktorki ze Zbigniewem Urbańskim. Po rozwodzie jurorki programu "Twoja twarz brzmi znajomo" ich przyjaźń przerodziła się w miłość. W 2009 roku sformalizowali związek, a dwa lata później na świat przyszła ich córka Alikia Ilia. Katarzyna Skrzynecka uwielbia pokazywać rodzinne szczęście w mediach społecznościowych. Niedawno pochwaliła się przytulnie udekorowanym tarasem, który w pocie czoła urządziła razem z Łopuckim.

Katarzyna Skrzynecka pokazała zabawne zdjęcie męża z workiem ryżu

Na instagramowym profilu Skrzyneckiej nie brakuje zabawnych zdjęć oraz przepełnionych ironią wpisów. Aktorka ma podobne poczucie humoru do swojego męża i już wielokrotnie werbowała go do udziału w wymyślonych przez siebie żartach. 49-latka tym razem wstawiła do Internetu zdjęcie, na którym jej umięśniony partner pozuje bez koszulki, a tors zasłania... wielkim workiem ryżu. Okazuje się, że mistrz Polski i Europy w fitnessie nie do końca zrozumiał zakupową prośbę Kasi:

Gdy poprosiłaś męża: Kochanie, czy mógłbyś kupić torebkę ryżu...? - napisała aktorka przy fotografii.

Obserwujący profil aktorki w zakupowej wpadce dostrzegli jednak same pozytywy:

Na dłużej będzie.

Wygląda jakby miało starczyć na cały sezon zimowy.

Dobry mąż myśli przyszłościowo - możemy przeczytać w komentarzach pod zdjęciem.

Katarzyna Skrzynecka opowiedziała niedawno Plotkowi o sekretach swojego wegańskiego detoksu, dzięki któremu schudła kilka kilogramów. Ryż jaśminowy z pewnością był jednym z głównych składników diety, a teraz z pewnością nie zabraknie go w kuchni.