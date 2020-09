Meghan Markle i książę Harry bardzo rzadko decydują się na publiczne wystąpienia czy jakiekolwiek przemowy kierowane w stronę fanów. Zazwyczaj wiążą się one z działalnością Meghan w fundacjach, ale zdecydowanie rzadziej z bardziej prywatnymi przemówieniami, które mają miejsce w ich posiadłości. Ostatnio pokusili się właśnie o taką formę wypowiedzi skierowanej do odbiorców. Oprócz tego, co powiedzieli, uwagę zwrócił także sposób, w jaki Meghan zwracała się do kamery.

Meghan Markle ukrywa ciążowy brzuszek?

Meghan Markle i książę Harry postanowili wziąć udział w nagraniu. Małżonkowie zaprosili kamery do swojego ogrodu, by w krótkim filmie pogratulować laureatom, którzy znaleźli się na liście najbardziej wpływowych ludzi świata według magazynu "Time". Po raz pierwszy od dawna para zgodziła się udzielić krótkiego wywiadu. Tak mówiła Meghan w wywiadzie dla ABC, gdy zwracała się do osób na liście "Time":

Odgrywacie kluczową rolę dla przyszłości naszej i naszych dzieci. Patrzenie na świat przez pryzmat społeczności jest bardzo ważne, ponieważ musimy na nowo odkryć sposób, w jaki angażujemy się ze sobą w sieci i poza internetem - mówiła Meghan

Po wypowiedzi Meghan kilka zdań dodał od siebie także sam książę Harry:

Kiedy zło przeważa nad dobrem, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, osłabia naszą zdolność do współczucia i naszą zdolność do postawienia się na miejscu kogoś innego - powiedział książę Harry

Meghan podsyca plotki o ciąży?

Jednak nie słowa, które wypowiadali, zwróciły największą uwagę widzów.

Każdy szczegół podczas nagrania jest starannie dopracowany - para prezentuje się idealnie na zielonej przestrzeni, która jest częścią ich posiadłości w Santa Barbara. Oprócz odpowiednio dopranej scenerii uwagę zwraca również sposób, w jaki para zwraca się do widzów i sposób ułożenia ciała Meghan.

To, jak siedzi Meghan zwraca uwagę, ponieważ nie pozwala przyjrzeć się jej brzuchowi, który - jak wiadomo - cały czas jest tematem plotek o kolejnej ciąży. Luźny strój i specyficzne ułożenie ciała mogłyby więc wskazywać, że w domysłach może być skrywana prawda. Tym bardziej, że nie jest to pierwszy dowód na to, że była księżna spodziewa się dziecka. Wcześniej mówiło się nawet, że nie tylko Meghan Markle, ale i księżna Kate spodziewają się córek.

Myślicie, że tajemnicze ułożenie ciała mogłoby wskazywać, że Meghan jest ciąży? Oczywiście pozostaje czekać na oficjalnie oświadczenie.