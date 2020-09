Widzowie mogą kojarzyć Patrycję Strzałkowską z programu "Ex na plaży" w MTV, czy też jednego sezonu "Królowych życia" na TTV. Jakby tego było mało, celebrytka jest również autorką czterech książek: "Welcome to Spicy Warsaw"; "Insta Beauty. Wszystko, co musisz wiedzieć o upiększaniu"; "Niemoralne decyzje" oraz "Cover girl". Sama zainteresowana największą karierę robi jednak w mediach społecznościowych, gdzie bacznie relacjonuje najdrobniejsze szczegóły swojego życia prywatnego. Regularnie zaglądając na jej profilu nie trudno dostrzec sporej metamorfozy, którą przeszła w trakcie ostatnich kilku lat. Patrycja Strzałkowska jest fanką operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej, co udowodniła, powiększając piersi i usta, a także zmieniając kształt brwi. Teraz przyszedł czas na zrelacjonowanie ślubu. Celebrytka pochwaliła się zdjęciem w sukni ślubnej.

Patrycja Strzałkowska w sukni ślubnej

Już od jakiegoś czasu Patrycja Strzałkowska na swoim profilu publikowała zdjęcia z przymiarek, na których mogliśmy oglądać ją w ślubnych stylizacjach. Na najnowszej fotce prezentuje się już w tej jedynej, wymarzonej sukni ślubnej.

Pod postem pojawiła się cała masa gratulacji, ale nie zabrakło również porównań do innych gwiazd. Jedna z internautek zauważyła spore podobieństwo do Dody.

Co Doda robi? O kurczę, to Patrycja — czytamy w jednym z komentarzy.

Wy też dostrzegacie podobieństwo do Rabczewskiej?

