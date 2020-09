Artur Żmijewski jest szczęśliwym ojcem trojga dzieci. Jego najstarszą pociechą jest 27-lenia Ewa. Ta podobnie jak znany tata zdecydowała się rozwijać swoje artystyczne udolności. Nie wybrała aktorstwa, a muzykę i to właśnie jej poświęca każdą wolną chwilę. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Ewa Żmijewska wraz z przyjaciółką Shandy koncertuje po Stanach Zjednoczonych. Teraz obie panie przyjechały do Polski, gdzie również planują dać kilka występów.

Córka Artura Żmijewskiego wróciła do Polski

Ewa Żmijewska kilka lat temu wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Los Angeles, gdzie zdobywała edukację muzyczną w Los Angeles College of Music oraz California Institute of Arts. Właśnie tam poznała kubańskiego pochodzenia wokalistkę Shandy. Panie złapały dobry kontakt nie tylko na płaszczyźnie prywatnej, lecz także zawodowej. Tak powstał ich muzyczny duet. Owocem ich wspólnej pracy jest wydana rok temu płyta "Give it a Try".

Ewa i Shandy planowały pół roku spędzać w Polsce, a drugie pół za oceanem, jednak przez panującą pandemię koronawirusa ich plany znacznie się zmieniły, w konsekwencji czego na dłuższy czas zatrzymały się w Warszawie. Co więcej, przyjaciółka córki Artura Żmijewskiego stara się o kartę stałego pobytu. Obie panie będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności już niedługo, bowiem w najbliższą niedzielę wystąpią w jednym z klubów jazzowych w Warszawie. Myślicie, że Artur Żmijewski wpadnie ich posłuchać?