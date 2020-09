Gwiazdy często zamieszczają zdjęcia w kostiumach kąpielowych. W dobie mediów społecznościowych takie fotki nie są niczym nadzwyczajnym, jednak czasami są pretekstem to przekazania jakieś głębszej myśli. Tak było w przypadku najnowszego zdjęcia, które zamieściła na Instagramie Selena Gomez. Piosenkarka pokazała bliznę po przeszczepie nerki.

Selena Gomez pokazała bliznę po przeszczepie

Selena Gomez od wielu lat zmaga się z toczniem, który doprowadza m.in. do stanów zapalnych wielu narządów wewnętrznych. Jej stan okazał się na tyle poważny, że w 2017 roku piosenkarka musiała poddać się zabiegowi przeszczepu nerki. Blizna przez wiele lat była skrupulatnie ukrywana przez gwiazdę, jednak teraz sama zainteresowana ma do niej kompletnie inny stosunek. Nie wstydzi się śladu i dumnie prezentuje go na Instagramie.

Pamiętam, że po przeszczepie nerki na początku było mi bardzo trudno pokazać bliznę. Nie chciałam, żeby było ją widać na zdjęciach, więc nosiłam rzeczy, które ją zakrywały. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, czuję się pewnie. Wiem, kim jestem i przez co przeszłam. I jestem z tego dumna - pisze pod zdjęciem Gomez.

Fani są pod wrażeniem jej odwagi, o czym tłumnie dają znać w komentarzach pod postem.

Dziękuję, że podzieliłaś się z nami swoją historią. Kochamy cię.

Dobrze powiedziane! Jestem z ciebie dumny.

Podziwiam za odwagę - piszą pod zdjęciem.

Trudno się z nim nie zgodzić! Blizna to nic złego. Nie ma się czego się wstydzić.

