Irena Kamińska-Radomska ma dwóch wnuków. W jednym z wywiadów mentorka "Projektu Lady" przyznała, że chłopcy są zupełnie inni, inteligentni i bardzo wyraziści. Zdradziła przy tym, że młodszy Filip ma niesamowitą charyzmą. Kamińska-Radomska dotąd jednak nie chwaliła się zdjęciami czy nagraniami, na których moglibyśmy zobaczyć, jaką jest babcią. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i opublikowała fotografię, na której pozuje z młodszym wnukiem Filipem. Kadr jest wyjątkowy, jest to wszak pamiątkowe zdjęcie zrobione w dniu komunii chłopca.

REKLAMA

Filip już po I Komunii Świętej - napisała pod fotografią.

To co jednak zwraca uwagę, to kreacja, w której Irena Kamińska-Radomska pojawiła się na uroczystości. Specjalistka od etykiety wybrała bowiem na tę okazję czarną, dopasowaną sukienkę, z krótkim rękawem i zabudowanym dekoltem. Kobieta postawiła za to na wyrazistą, ale skromną biżuterię - w oczy rzucały się dwa pierścionki z kamieniami w kolorze turkusu i zegarek na czarnym pasku. Gwiazda TVN-u postawiła na delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Trzeba przyznać, że prezentowała się bardzo elegancko.

Fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się wiele ciepłych i miłych komentarzy. Internauci byli zachwyceni chłopcem. Nie szczędzili też komplementów mentorce "Projektu Lady".

Pięknie Pani wygląda.

Pani Ireno! Pani coraz piękniejsza.

Wspaniale! Widzę pani Irena olśniewająca jak zawsze - piali z zachwytu.

I faktycznie. Irena Kamińska-Radomska w ciemnej, dopasowanej kreacji prezentowała się kapitalnie. Ale czy ktoś może się temu dziwić, w końcu kobieta specjalizuje się tematach związanych z dress codem.