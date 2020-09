Barbara Kurdej-Szatan na zdjęciach z synem. Takich ujęć Henryka jeszcze nie było

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan niedawno powitali na świecie syna Henryka. Radosną nowiną podzielił się za pomocą mediów społecznościowych jej mąż. Teraz aktorka na swoim Instagramie opublikowała całą serię zdjęć, których bohaterem jest jej syn.

Barbara Kurdej-Szatan z synem. Zdjęcia

Barbara Kurdej-Szatan nie należy do grona gwiazd, które nadmiernie dbają o swoją prywatność. Owszem, gwiazda "M jak miłość" dosyć długo nie chwaliła się mediom tym, że spodziewa się dziecka. Kiedy jednak informacja na ten temat wyszła na jaw, Basia chętnie publikowała efekty ciążowych sesji zdjęciowych czy opowiadała o tym, jak czuje się w stanie błogosławionym. Teraz na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia małego Henryka. I to ile! To cała sesja (fotografie znajdziecie też w naszej galerii, w górnej części artykułu).

To był przepiękny czas... ale przygoda dopiero się zaczyna! - napisała pod serią fotografii, które otwiera kadr z ciążowej sesji.

Fani komentują

Pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zachwycali się synem Szatanów. Ciepłych słów nie zabrakło też od gwiazd. Nad maluchem rozpływały się wszak Katarzyna Zielińska czy Paulina Krupińska.

Pięknego Heniutka witamy na świecie. Henio i Aleś pozdrawiają! - napisała aktorka "Barw szczęścia".

Cudeńko kochane. Witaj na świecie Heniu. Brawa dla dzielnej mamy - czytamy w komentarzu drugiej z pań.

My również uważamy, że Henryk Szatan jest niezwykle uroczy. Nie dziwimy się też jego znanej mamie, że zasypała fanów zdjęciami malucha. W końcu wszystkie są tak wyjątkowe, że trudno wybrać jedno, najlepsze ujęcie.