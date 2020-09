Być może ciężko w to uwierzyć, ale jeszcze trzynaście lat temu Marcin Prokop pracował w TVP. Lubiany prezenter odszedł do TVN-u, ponieważ warunki zatrudnienia w państwowej stacji pozostawiały wiele do życzenia. Duży wpływ na decyzję miała także ówczesna władza.

3 Fot. /_marcinprokop_/Instagram, kapif Otwórz galerię Na Gazeta.pl