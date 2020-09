Salma Hayek jest jedną z bardziej urodziwych aktorek, po których zupełnie nie widać upływającego czasu. Może to właśnie dlatego gwiazda postanowiła udowodnić fanom, że nie zawsze wygląda tak idealnie, jakby się mogło wydawać i udostępniła zdjęcie z siwymi włosami na głowie.

Salma Hayek pokazuje oznaki starzenia

Salma Hayek to jedna z gwiazd, które wciąż cieszą się świetnym wyglądem i nawet po pięćdziesiątce udowadniają, że niezależnie do wieku prezentują się naprawdę dobrze. Nie jest to takie proste szczególnie ze względu na fakt, że gwiazda nie korzysta z zabiegów medycyny estetycznej.

Widać, że na swoim koncie na Instagramie stara się pokazywać siebie taką, jaka jest - bez zbędnych filtrów i makijażu. Ostatnio poszła jednak o krok dalej i zamieściła fotkę, na jaką decyduje się naprawdę niewiele pań. Mianowicie - zdjęcie "no make up" są dosyć często promowane przez gwiazdy, jednak zdecydowanie mniej decyduje się na pokazywanie oznaki starości i siwych włosów, zazwyczaj dobrze maskowanych przez koloryzację.

Gwiazda opatrzyła zdjęcie jednym zdaniem, napisanym w trzech językach (aktorka zna płynnie angielski, hiszpański, portugalski i arabski).

Białe włosy mądrości - podpisała Salma

Fani zachwyceni postawą Salmy Hayek

Salma Hayek jakiś czas temu stwierdziła, że nie zamierza ingerować w swoją urodę. Zdradziła, że sposobem na świeży i zdrowy wygląd jest racjonalne podejście - trochę ruchu, trochę węglowodanów i wody.

Nie będę używać botoksu. Wiesz dlaczego? Bo jem! Jem tłuszcz, warzywa, jem wszystko. Jeśli zbyt dużo ćwiczysz i nie jesz, to twoja skóra wygląda okropnie i zaczyna się starzeć. Trzeba też jeść węglowodany, żeby nie spowolnić swojego metabolizmu - powiedziała Hayek

Kolejnym krokiem ku "naturze" jest zdjęcie, po którym ewidentnie można wnioskować, że Hayek nie zamierza poprawiać swojej urody, nawet za sprawą farby do włosów.

Musisz być bardzo mądra

Te siwe włosy wyglądają pięknie

Spójrzcie na tę biel włosów! To pozwala kobietom lśnić - pisali internauci

Wy też uważacie, że Salma nie powinna się wstydzić oznak starzenia?

